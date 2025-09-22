Chủ tịch Quốc hội: Đưa Khánh Hòa thành cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia

Sáng 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 396 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chúc mừng Đại hội.

Đại hội tập trung đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận trước đây; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ 2 tỉnh; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tỉnh Khánh Hòa nâng tầm phát triển trong nhiệm kỳ mới 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 54 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí.

Ông Nghiêm Xuân Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cho biết với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm, Đột phá, Phát triển,” Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn nhằm thực hiện mục tiêu: nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện; trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một cực tăng trưởng cao của cả nước. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng; luôn bám sát chặt chẽ, tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, sát thực tiễn, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào nền nếp kỷ cương. Công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, chặt chẽ, khách quan, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

Gần đây, Khánh Hòa là một trong những địa phương tiên phong áp dụng Bộ công cụ chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, để lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, khẳng định quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết liệt.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, bình quân toàn tỉnh sau hợp nhất đạt 8,3%/năm. Quy mô nền kinh tế từng bước được tăng lên, năm 2025 ước đạt hơn 209,2 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 10,3%/năm.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, phát triển; chính sách xã hội được thực hiện tốt hơn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển quốc gia

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao về những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong 5 năm qua.

Bày tỏ thống nhất cao với mục tiêu, chỉ tiêu, những khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ tỉnh đã đề ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đại hội phải khẳng định quyết tâm đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng chiến lược của quốc gia, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Đồng thời, khẳng định khát vọng lớn lao, mục tiêu đến năm 2030: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11-12%/năm; GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 12%/năm, thuộc nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước và cơ bản không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi về thăm Ninh Thuận (trước đây): giá trị tiềm tàng của tỉnh rất lớn, cần có cách nhìn mới mang tính thời đại, toàn cầu, mang hơi thở của kỷ nguyên vươn mình để đánh thức tiềm năng; sự quyết tâm, bền bỉ, sáng tạo có thể biến những thách thức thành cơ hội, mở ra con đường phát triển bền vững và đầy hy vọng, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ đây cũng là lời nhắc nhở cho Khánh Hòa hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nhân Đại hội, Chủ tịch Quốc hội gợi mở một số nội dung trọng tâm để Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Quốc hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh cần xác định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc," công tác cán bộ là “then chốt của then chốt,” lựa chọn, bố trí cán bộ tốt, đủ đức, đủ tài, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng gánh vác trọng trách, nhiệm vụ; thực hiện đúng chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống,” không để lọt vào cấp ủy, lãnh đạo quản lý những cán bộ không vững vàng bản lĩnh chính trị, “tư duy nhiệm kỳ,” có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tập huấn liên tục, gần dân, sát dân, chủ động đến với dân.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kiện toàn cán bộ đối với các vị trí còn thiếu; chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các xã, phường cho phù hợp thực tiễn, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ; hoàn thiện việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã theo mô hình mới.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 7 Nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với đường bờ biển dài gần 500km và 4 vịnh biển có những giá trị đặc biệt như: Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang và Vĩnh Hy, có vùng biển khơi rộng lớn, hàng trăm đảo lớn nhỏ, trong đó có Trường Sa, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ đây là những lợi thế để tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển. Do đó, Khánh Hòa cần xác định phát triển những lĩnh vực trụ cột như: công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics, công nghiệp công nghệ cao; tiếp tục phát triển ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, mang tầm vóc, đẳng cấp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tỉnh cần xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện, đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội nhanh gắn với phát triển văn hóa-giáo dục; hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và trên cơ sở tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát huy tiềm năng, lợi thế, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế biển quốc gia, đô thị hiện đại, thông minh, sáng, xanh, sạch, đẹp; vai trò trung tâm năng lượng của cả nước.

"Quốc hội đã có Nghị quyết cho phép địa phương sau khi hợp nhất được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù như Khánh Hòa trước đây. Đây chính là “đòn bẩy thể chế” để thu hút nguồn lực, mở rộng liên kết vùng, tạo không gian phát triển mới và nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh. Tỉnh cần tổng kết lại các Nghị quyết của Trung ương để có đề xuất trong thời gian tới," Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia; chú trọng hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; phát huy cao vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc tập hợp, khơi dậy và phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển. Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trước mắt là phối hợp thật tốt để chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy khóa mới khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội; triển khai Chương trình hành động với sự phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với quyết tâm cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân, Khánh Hòa sẽ viết nên trang sử phát triển mới, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, với tinh thần: chung sức, đồng lòng xây dựng Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ, toàn diện, giàu bản sắc, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới./.

