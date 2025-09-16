Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Chiều 16/9, tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, để giới thiệu và bầu ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19/4/1970, quê quán phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ông là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn từng giữ chức: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 3/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ tháng 6/2021, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quốc Nam đã nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 12/9./.

