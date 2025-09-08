Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân

Chiều 8/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, và ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.

Đơn này đã được hai ông gửi cách đây khoảng 10 ngày.

Ông Trần Quốc Nam sinh năm 1971, quê quán tỉnh Quảng Ngãi cũ. Trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Nam có hơn 25 năm công tác tại tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Cụ thể, từ năm 2012-2015, ông Trần Quốc Nam làm Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Từ năm 2016-2020, ông Trần Quốc Nam làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tháng 7/2020-9/2020, ông làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận từ năm 2020 đến tháng 6/2025.

Ông Trần Quốc Nam là đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ ngày 1/7/2025, ông Trần Quốc Nam được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Thuận cũ. Từ tháng 12/2010-12/2012, ông Phạm Văn Hậu làm Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận và làm Bí thư Huyện ủy Ninh Phước từ tháng 1/2013-11/2015.

Từ tháng 12/2015-10/2020, ông Phạm Văn Hậu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Từ tháng 10/2020-11/2020, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Từ tháng 11/2020-6/2025, ông Phạm Văn Hậu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Sau sáp nhập hai tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, tháng 7/2025, ông Phạm Văn Hậu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa./.

