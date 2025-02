Tinh gọn bộ máy: Nhiều lãnh đạo tại các địa phương xin nghỉ hưu trước tuổi

Nhiều cán bộ lãnh đạo tại địa phương như Đắk Lắk, Huế, Đồng Nai xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho quá trình tinh gọn bộ máy.

Đắk Lắk: Nhiều lãnh đạo sở, ngành xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 14/2, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tại tỉnh có nhiều lãnh đạo sở, ngành xin nghỉ hưu trước tuổi.

Đối với cấp sở, ngành, một số lãnh đạo như: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trương Hoài Anh; hai Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Hoàng và Trần Văn Sỹ; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hoàng Mạnh Hùng; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Phú Lộc; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Khoa; Giám đốc Sở Ngoại vụ Phạm Văn Phước… đã viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho quá trình tinh gọn bộ máy. Trong số đó, nhiều lãnh đạo sở, ngành còn đến 5 năm công tác, đủ thời gian bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Trước đó, ngày 13/2/2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk có Công văn 3357-CV/BTCTU yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, báo Đắk Lắk, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ, Ban Thường vụ các Huyện ủy Cư Kuin, Buôn Đôn, M’Drắk, Ea H’leo, Ea Kar, Krông Bông, Ea Súp, Krông Năng, Krông Pắc, Cư M’Gar hoàn thiện hồ sơ đề nghị nghỉ hưu trước tuổi cho 39 cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện theo quy định.

Trong số 39 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị khối Đảng của tỉnh Đắk Lắk đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi có nhiều cán bộ giữ các chức vụ quan trọng như: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tổng biên tập Báo Đắk Lắk…

Ngoài ra, trong danh sách này còn có Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Krông Năng, Buôn Đôn, Krông Pắc, Ea Kar; Trưởng Ban Dân vận các Huyện ủy Cư Kuin, Ea H’Leo và Thị ủy Buôn Hồ cùng nhiều Phó trưởng ban, cán bộ, viên chức khác xin nghỉ hưu trước tuổi.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 29 (ngày 12/2/2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện sắp xếp bộ máy phải làm thật tốt công tác cán bộ theo vị trí việc làm, bảo đảm lựa chọn đúng, trúng cán bộ có trình độ, năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm trong bộ máy mới; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh trước ngày 20/2/2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nằm trong phương án sắp xếp đợt này tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tính toán việc sắp xếp, tinh gọn khoảng 15% đầu mối bên trong, bảo đảm thực chất, minh bạch, đáp ứng đúng các nguyên tắc và lộ trình đề ra; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả.

Đắk Lắk sẽ chính thức công bố các quyết định về công tác cán bộ, nhanh chóng đưa bộ máy mới vào hoạt động từ ngày 1/3/2025.

Công an thành phố Huế bố trí lại đội ngũ

Tại Hội nghị quán triệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Công an địa phương bằng hình thức trực tuyến đến Công an các quận, huyện, thị xã, diễn ra ngày 14/2, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế cho biết nhiều chỉ huy cấp phòng, cấp huyện của Công an thành phố đã viết đơn tình nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi để phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, cùng với việc không tổ chức Công an cấp huyện, thời gian tới, lực lượng Công an thành phố sẽ tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới.

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra, trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Công an thành phố cần bố trí lại đội ngũ nhằm duy trì ổn định, đảm bảo nhân lực thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ mới. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan.

Lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện.

Trong khuôn khổ hội nghị, lực lượng công an các quận, huyện, thị xã của thành phố Huế đã được quán triệt những nội dung trọng tâm trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn… trên các mặt công tác theo mô hình tổ chức bộ máy mới khi không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận các chức năng, nhiệm vụ mới theo Đề án “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” của Bộ Công an, theo hướng “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở," qua đó giúp thống nhất nhận thức trong lãnh đạo, chỉ huy Công an các quận, huyện, thị xã về nội dung, bước đi, cách làm, những vấn đề cần lưu ý trong quá trình sắp xếp tinh gọn bộ máy, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, thực hiện đúng chế độ, chính sách, tạo ra bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả cao.

13 lãnh đạo công an cấp phòng, cấp huyện tại Đồng Nai xin nghỉ trước tuổi

Chiều 14/2, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/3/2025 đối với 13 lãnh đạo Công an cấp phòng và cấp huyện.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và Giám đốc Công an tỉnh, 13 lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện trên đều tự nguyện có đơn xin nghỉ trước tuổi, hưởng chế độ hưu trí, nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trao quyết định và chúc mừng các lãnh đạo công an cấp phòng, cấp huyện được nghỉ công tác. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện cho các đồng chí tự nguyện có đơn xin nghỉ trước tuổi, Đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết, các đồng chí đều nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng Công an về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy; đồng thời vinh dự được đóng góp cho cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy mà Đảng, Nhà nước và ngành.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chúc mừng 13 cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí theo quy định; đồng thời ghi nhận những kết quả công tác, đóng góp quan trọng của các đồng chí, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh suốt thời gian qua.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định việc tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, mà còn là sự hy sinh, cống hiến của các đồng chí trong cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của ngành. Đây là hành động có sức lan tỏa, động lực quan trọng để Công an tỉnh hoàn thành tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ khi triển khai tổ chức bộ máy mới, cũng như việc xây dựng đề án nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030./.

15 lãnh đạo cấp phòng Công an Đà Nẵng nghỉ hưu trước hạn tuổi Mặc dù còn hạn tuổi phục vụ nhưng các đồng chí đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu để tạo điều kiện cho Công an thành phố Đà Nẵng trong quá trình sắp xếp, bố trí cán bộ.