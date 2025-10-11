UAVS Career Mentorship 2025: Sứ mệnh kết nối du học sinh Việt Nam tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tiếp nối những thành công nổi bật từ các mùa sự kiện trước vào năm 2022 và 2023, ngày 11/10, tại Đại học Sydney, Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales (UAVS-NSW) một lần nữa gây tiếng vang với việc tổ chức sự kiện và dự án UAVS Career Mentorship 2025 (Ngày hội định hướng nghề nghiệp năm 2025), thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales.



Với sứ mệnh “Kết nối - Định hướng - Tương lai”, sự kiện đã mang đến cơ hội quý giá cho gần 100 sinh viên tham dự được giao lưu, gặp gỡ trực tiếp với đại diện của những doanh nghiệp hàng đầu đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau tại Australia.



Sự kiện cũng nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các chuyên gia, đại diện các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp, góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại quốc gia châu Đại Dương này.



Chị Lê Trà My, kỹ sư phần mềm tại Công ty Google (Australia) trả lời phỏng vấn TTXVN tại Australia. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Với sự góp mặt của các diễn giả khách mời uy tín đến từ các công ty lớn như Ngân hàng ANZ, Google..., các bạn sinh viên đã có cơ hội được nghe những chia sẻ chân thực về hành trình lựa chọn nghề nghiệp, từ việc tìm kiếm cơ hội việc làm, định cư tại Australia, cho tới việc theo học các bậc cao hơn.



Ngoài ra, những người tham dự sự kiện còn được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với các đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia hướng nghiệp, các cố vấn giàu kinh nghiệm đến từ Việt Nam và Australia, được tham gia luyện viết sơ yếu lý lịch (CV) chuẩn ATS (nghĩa là CV được thiết kế để dễ dàng vượt qua Hệ thống theo dõi ứng viên, một phần mềm tự động sàng lọc hồ sơ) và tối đa hóa tài khoản LinkedIn để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng.



Thêm vào đó, tại khu vực giao lưu bên lề sự kiện, các bạn sinh viên có cơ hội kết nối với các anh chị đi trước có nhiều kinh nghiệm trong các ngành nghề để trò chuyện, học hỏi và tham khảo ý kiến về quá trình học và tìm kiếm việc làm, đồng thời gặp gỡ những bạn sinh viên có cùng định hướng để trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Sydney bên lề sự kiện, bạn Đàm Kim Ngân - Chủ tịch UAVS-NSW và là một trong những thành viên của ban tổ chức - cho biết mục đích của UAVS Career Mentorship 2025 là giúp các bạn sinh viên có được một cái nhìn tổng quan, hiểu rõ hơn khả năng của mình để định hướng sự nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, các bạn cũng được tư vấn về cách làm hồ sơ xin việc, cách chuẩn bị cho các câu hỏi phỏng vấn và thái độ khi đi làm.



Nói về dự định của UAVS-NSW trong tương lai, bạn Ngân cho biết hội sinh viên Việt Nam bang New South Wales hướng tới không chỉ tổ chức “Ngày hội định hướng việc làm” mỗi năm một lần mà có thể sẽ triển khai quanh năm do thị trường việc làm tại Australia rất sôi động và thay đổi nhanh chóng, nên các bạn sinh viên cần phải luôn sẵn sàng tâm thế chuẩn bị để tìm được vị trí phù hợp với năng lực của mình cũng như phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của thị trường.



Nguyễn Thùy Trang, sinh viên năm thứ nhất Đại học Macquaries trả lời phỏng vấn TTXVN tại Australia. (Ảnh: Văn Linh/TTXVN)

Là sinh viên năm thứ nhất mới đến Australia học tập, bạn Nguyễn Thùy Trang - đang học tại Đại học Macquaries - cho biết những sự kiện như UAVS Career Mentorship 2025 cùng những kiến thức, kinh nghiệm từ các anh chị đi trước rất giá trị và ý nghĩa đối với em. Tham gia sự kiện, Trang có thêm nhiều kinh nghiệm hơn về cách viết CV, có cơ hội tiếp cận nhiều nhà tuyển dụng và tìm hiểu các cơ hội việc làm phù hợp với bản thân.



Đến với sự kiện trong vai trò một diễn giả và dành nhiều lời khen ngợi cho các bạn sinh viên Việt Nam, ông Satya Upadhyaya - Trưởng bộ phận Công nghệ Marketing tại Ngân hàng ANZ - nhận định sinh viên Việt Nam nhìn chung có năng lực và kỹ năng rất tốt.

Dù khi đến Australia học tập, tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên và phải đối mặt với nhiều khác biệt về văn hóa, nhưng sinh viên Việt Nam luôn nỗ lực hết mình, chăm chỉ học tập và trau dồi bản thân, thích nghi nhanh chóng với cuộc sống tại Australia, từng bước phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.



Theo quan sát của ông Upadhyaya, thế mạnh của sinh viên Việt Nam là sự quyết tâm phấn đấu, kiên cường, chịu khó học hỏi những điều mới mẻ và nhanh chóng nắm bắt những công nghệ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực tiếp thị, dữ liệu, nên dễ dàng hòa nhập với môi trường làm việc. Đó là một điều tuyệt vời và cần được đánh giá cao. Bên cạnh đó, các sinh viên Việt Nam rất thân thiện và cởi mở.



Trong khi đó, chị Lê Trà My - kỹ sư phần mềm tại công ty Google (Australia) – cho biết chị đến với chương trình trong vai trò diễn giả và người cố vấn với mong muốn chia sẻ cho các bạn sinh viên những kinh nghiệm mà chị đã tích lũy được trong quá trình tìm kiếm công việc và sinh sống tại Australia.

Theo đánh giá của chị Trà My, sinh viên Việt Nam có nhiều điểm mạnh về kỹ năng cứng, song nhiều bạn vẫn chưa biết cách làm thế nào để cho nhà tuyển dụng thấy được lợi thế của mình một cách tốt nhất, vì vậy chị hy vọng phần nào giúp được các bạn trong vấn đề này.



Với rất nhiều chương trình sôi nổi, lý thú, thành công của sự kiện UAVS Career Mentorship 2025 một lần nữa khẳng định vai trò và tầm nhìn của Hội Sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales trong việc thúc đẩy các hoạt động hướng nghiệp, kết nối cộng đồng và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả Việt Nam và Australia./.

