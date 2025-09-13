Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”

Ngày 13/9, Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức Chương trình Chào đón tân sinh viên và Lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024-2025.

Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, kiều bào và một số doanh nghiệp Thái Lan, cùng đông đảo sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Phát biểu chào mừng những “chiến sỹ mới trên mặt trận tri thức,” Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Phạm Nguyễn Như Quỳnh khẳng định con đường phía trước của mỗi sinh viên không chỉ là giảng đường, mà là một hành trình để biến tri thức thành sức mạnh, biến mỗi công trình nghiên cứu thành một viên gạch xây dựng Tổ quốc phồn vinh; nhấn mạnh mỗi công trình nghiên cứu, mỗi bước tiến tri thức của sinh viên sẽ góp phần dựng xây quê hương, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về một Việt Nam trí tuệ, tự tin, hội nhập sâu rộng với thế giới.

Đối với những tấm gương tiêu biểu của phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Hội sinh viên Việt Nam tại Thái Lan năm học 2024-2025, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan nhận định các bạn không chỉ là những cá nhân xuất sắc, mà là hiện thân cho một thế hệ trẻ Việt Nam dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến.

Bằng những nỗ lực không ngừng, các bạn đã tiếp nối xuất sắc truyền thống hiếu học, luôn vươn lên mạnh mẽ, khẳng định giá trị và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Trong năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; hành trình về nguồn Khu di tích Bác Hồ, Tọa đàm bản sắc văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế…

Trong năm học tới, Hội dự kiến tổ chức nhiều sự kiện, như Ngày hội 50 năm nghĩa tình Việt Nam-Thái Lan, giao lưu-tọa đàm “Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Việt Nam tại Thái Lan,” tiếp tục phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại Thái Lan nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy phong trào rèn luyện, phấn đấu trong cộng đồng du học sinh.

Tại buổi lễ, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Bí thư thứ nhất Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trao Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan tặng 12 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024-2025.

Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan và các đại biểu. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Bên cạnh đó, một tập thể và 11 cá nhân thuộc Hội đã được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024-2025.

Chúc mừng tập thể và các cá nhân được nhận danh hiệu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mong rằng đây sẽ là tấm gương, động lực để sinh viên Việt Nam tại Thái Lan noi theo và phấn đấu, tiếp tục hoàn thiện bản thân, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Bà bày tỏ mong muốn Hội sẽ ngày càng đoàn kết, phát triển, thu hút được sự tham gia của đông đảo sinh viên Việt Nam đang theo học tại Thái Lan, đồng thời tổ chức được thêm nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan cũng đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Việt Nam-80 năm một bản hùng ca.”

Với những câu hỏi trắc nghiệm về các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc.

Khép lại chương trình là phần giao lưu, chào đón tân sinh viên Việt Nam tại Thái Lan với các trò chơi vui nhộn, hấp dẫn, giúp các bạn tân sinh viên nhanh chóng làm quen và tận hưởng không khí vui tươi, đầm ấm trên môi trường mới tại Thái Lan.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan được thành lập kể từ năm 2017. Trải qua tám năm hình thành và phát triển, Hội ngày càng quy tụ được sự tham gia rộng khắp của du học sinh Việt Nam ở Thái Lan và có nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, góp phần khẳng định giá trị và lan tỏa niềm tự hào dân tộc./.

