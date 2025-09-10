Sinh viên đại diện Việt Nam giành giải xuất sắc cuộc thi Mô hình ASEAN

Sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế Pedro Toscano và Florencia Camila Gómez, thuộc Đại học Salvador (USAL-UB) Argentina, với tư cách đại diện Việt Nam, đã giành giải xuất sắc trong cuộc thi Mô hình Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần đầu tiên được tổ chức tại Buenos Aires.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, cuộc thi Mô hình ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Argentina, với sự tham gia của 20 sinh viên đến từ nhiều trường đại học quốc gia Nam Mỹ, do Đại sứ quán Malaysia phối hợp cùng Tiến sỹ quan hệ quốc tế Nadia Radulovich thuộc Đại học Salvador tổ chức.

Đây là một hoạt động học thuật nhằm khuyến khích các sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế của các trường đại học Argentina tìm hiểu về hoạt động của ASEAN và các quốc gia thành viên. Trong suốt buổi thi, các sinh viên cũng được thực hành kỹ năng ngoại giao.

Ban giám khảo gồm Đại sứ Malaysia Nur Azman bin Abdul Rahim; Đại sứ Indonesia Sulaiman Syarif; Đại sứ Thái Lan Krit Tankanarat cùng các nhà ngoại giao đến từ Philippines và Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, các sinh viên giành giải xuất sắc Pedro Toscano và Florencia Camila Gómez, cho biết đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, cũng như những thành tựu kinh tế và chính sách ngoại giao của Việt Nam trong những thập kỷ Đổi mới.

Các sinh viên bày tỏ rất vinh dự khi được đại diện cho Việt Nam và giành giải cao nhất đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh./.

