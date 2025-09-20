Nhiều cơ hội mới cho sinh viên Việt Nam tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 19/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, Hội Sinh viên Việt Nam tại Italy (ASVI) đã tổ chức lễ ký bản ghi nhớ với Fondazione Italy-Vietnam (FIV) và Welcome Association Italy (WAI) nhằm tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm mang lại nhiều cơ hội và lợi ích thiết thực cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy.

Lễ ký có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng; Phó Chủ tịch FIV Francesco Maringiò; Phó Tổng thư ký quốc gia, Giám đốc Quản lý Quan hệ đối tác của WAI Carlo Palumbo; Chủ tịch ASVI Vũ Thị Bích Diệp; cùng các ủy viên Ban Chấp hành ASVI, sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam tại Italy.

Theo văn kiện được ký, ASVI và các đối tác sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung quan trọng như tổ chức các sự kiện văn hóa, khoa học, nghệ thuật, hội thảo, workshop và hội nghị; thiết lập và quảng bá học bổng, giải thưởng dành cho sinh viên và nhà nghiên cứu Việt Nam-Italy; phối hợp truyền thông, quảng bá trên mạng xã hội và các nền tảng chính thức nhằm nâng cao hình ảnh và kết quả hợp tác.

Về định hướng hợp tác, ASVI và WAI nhấn mạnh nguyên tắc hoạt động phi lợi nhuận, dựa trên lợi ích cộng đồng; tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Mỗi hoạt động sẽ được xây dựng kế hoạch chi tiết, phân nhiệm rõ ràng, đảm bảo hiệu quả thực chất.

Trong khi đó, hợp tác giữa ASVI và FIV tập trung vào việc thúc đẩy trao đổi thông tin văn hóa, khoa học và đào tạo; đồng tổ chức các sự kiện, học bổng, chương trình giao lưu; phối hợp truyền thông và đưa ra các sáng kiến hướng tới thanh niên, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam-Italy.

Việc ký thỏa thuận giữa ASVI với WAI và FIV được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn nữa cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Italy, cũng như cộng đồng du học sinh quốc tế, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam-Italy ngày càng sâu sắc./.

