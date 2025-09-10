Australia mong muốn là đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam

Chiều 10/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Toàn quyền Australia lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo thêm động lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai nước cùng nhau kiến tạo một khu vực hòa bình, ổn định, bao trùm và thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Australia tháng 3/2024, trong đó có việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện - một bước ngoặt lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chân thành, tin cậy của Chính phủ và nhân dân Australia dành cho cá nhân Thủ tướng Chính phủ và đoàn cấp cao Việt Nam dịp này; chuyển lời thăm hỏi tới Thủ tướng Anthony Albanese - đối tác tin cậy, người bạn thân thiết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia; nhấn mạnh quan hệ song phương đã tiến một chặng đường dài, đạt đến tầm vóc mà khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ít người hình dung được; luôn trân trọng tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà Australia đã dành cho Việt Nam, đặc biệt trong đào tạo cán bộ và cung cấp ODA trên nhiều lĩnh vực, hỗ trợ vaccine COVID-19, cung cấp máy bay vận chuyển bệnh viện dã chiến của Việt Nam đến phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam ngay sau khi Việt Nam vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; chia sẻ những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn nhấn mạnh Australia mong muốn là đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam; cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Australia tháng 3/2024 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện là cột mốc lịch sử, phản ánh niềm tin chiến lược, chiều sâu cũng như tầm nhìn chung về tương lai của quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác chính trị thông qua đẩy mạnh trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027 cũng như duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng tin cậy và mang tầm chiến lược, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ; hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy các biện pháp hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong vòng 2-3 năm tới; mở rộng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như khoáng sản và khoáng sản thiết yếu, đất hiếm, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Việt Nam, tiếp tục khuyến khích các trường đại học như RMIT mở rộng phân hiệu tại Việt Nam; đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt tại Australia.

Toàn quyền Australia khẳng định cam kết của Australia trong việc tiếp tục hợp tác đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa; chia sẻ Australia mong muốn tăng cường các cơ hội đầu tư vào Việt Nam thông qua Văn phòng xúc tiến đầu tư đã thiết lập tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh mạng; ủng hộ Việt Nam trong vai trò chủ nhà đăng cai Lễ mở ký của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (tháng 10/2025).

Toàn quyền Australia mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước để đóng góp vào gìn giữ hòa bình; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực; mong muốn tiếp tục hợp tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, triển khai Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; cam kết hỗ trợ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng như thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức xuyên biên giới, hợp tác Tiểu vùng Mekong, chống biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam./.

