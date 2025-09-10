Toàn cảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền Australia

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam; nhấn mạnh Australia mong muốn là đối tác tin cậy và chân thành của Việt Nam.

Chiều 10/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Hoan nghênh Toàn quyền Australia lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo thêm động lực mới, khí thế mới, quyết tâm mới để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai nước cùng nhau kiến tạo một khu vực hòa bình, ổn định, bao trùm và thịnh vượng.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tăng cường chính trị thông qua đẩy mạnh trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2024-2027 cũng như duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng tin cậy và mang tầm chiến lược, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ; hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy các biện pháp hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong vòng 2-3 năm tới; mở rộng hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như khoáng sản và khoáng sản thiết yếu, đất hiếm, năng lượng tái tạo.

Thủ tướng cũng đề nghị Australia hỗ trợ Việt Nam xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Trung tâm dữ liệu quốc gia Việt Nam vừa xây dựng; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức của Việt Nam, tiếp tục khuyến khích các trường đại học như RMIT mở rộng phân hiệu tại Việt Nam; đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng hơn 300.000 người Việt tại Australia.

Toàn quyền Australia mong muốn tăng cường các cơ hội đầu tư vào Việt Nam thông qua Văn phòng xúc tiến đầu tư đã thiết lập tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh mạng; ủng hộ Việt Nam trong vai trò chủ nhà đăng cai Lễ mở ký của Liên hợp quốc về An ninh mạng (tháng 10/2025).

Toàn quyền Australia cho biết trên cương vị tư lệnh lực lượng Quốc phòng Australia, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa hai nước để đóng góp vào gìn giữ hòa bình; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong gìn giữ hòa bình và ổn định ở khu vực.

Đồng thời mong muốn tiếp tục hợp tác, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, triển khai Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương; cam kết hỗ trợ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng như thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức xuyên biên giới, hợp tác Tiểu vùng Mekong, chống biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam./.

