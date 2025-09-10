Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Chiều 10/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn nhân dịp Toàn quyền thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh Toàn quyền thăm Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, tiếp thêm xung lực đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng và ngày càng đi vào thực chất.

Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Australia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội lần thứ 48, đồng thời chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng đến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện Australia tái đắc cử.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Australia đạt được trong quá trình phát triển đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực triển khai các cam kết quốc tế, nhất là các chính sách mới về lương tối thiểu (tăng lương 3,5%), hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho người dân, giảm nợ cho sinh viên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Australia; đánh giá cao thành tựu hợp tác song phương trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua mở rộng trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nhất là đoàn giữa Quốc hội hai nước, duy trì hiệu quả nội hàm hợp tác Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thương mại hai chiều giữ đà tăng trưởng tích cực, năm 2024 đạt 14 tỷ USD; tin tưởng hai bên sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong vòng 2-3 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tạo thuận lợi, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, quan trọng như kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo; tiếp tục tăng ngân sách viện trợ, mở rộng chương trình học bổng Chính phủ cho sinh viên, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác du lịch, lao động, giáo dục-đào tạo, văn hóa, trong đó có mở rộng việc cấp thị thực du học, du lịch, lao động cho công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Australia, đóng góp cho sự phát triển của Australia và là cầu nối cho quan hệ hai nước.

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước, nhất là giữa Ủy ban của Quốc hội, các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ nữ, nghị sỹ trẻ, không chỉ về vấn đề pháp luật, thể chế mà còn về giám sát việc thực hiện các thỏa thuận song phương cũng như đối với các vấn đề toàn cầu như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên tiếp tục hợp tác, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)...

Toàn quyền Australia cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và những lời chúc mừng nồng ấm; gửi lời chúc mừng Chủ tịch Quốc hội và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng như những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội.

Bày tỏ nhất trí và đánh giá cao những chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội, Toàn quyền Australia Sam Mostyn khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy của Việt Nam; việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện phản ánh sự tin cậy chính trị giữa hai nước; nhấn mạnh cam kết của Australia tiếp tục hợp tác để đưa quan hệ hai nước, trong đó có quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp, phát triển thực chất và mạnh mẽ hơn nữa.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Toàn quyền Australia đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Australia nói riêng và quan hệ Australia-Việt Nam nói chung; nhấn mạnh việc Australia tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục cấp ODA và hỗ trợ tài chính, kỹ thuật giúp Việt Nam đạt các mục tiêu tăng trưởng. Toàn quyền Australia hoan nghênh và đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, bày tỏ vui mừng về việc Australia đã cung cấp hơn 70 chương trình học bổng cho Việt Nam.

Toàn quyền Australia nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư, hợp tác về bình đẳng giới, đặc biệt là hợp tác trong trao quyền cho phụ nữ cũng như hợp tác về biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

