Việt Nam-Australia hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trưa 10/9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã tiếp, làm việc với Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chào mừng Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng Việt Nam và Australia đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức là một trong những trụ cột quan trọng.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đại học, các viện nghiên cứu hàng đầu của Australia đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả. Đặc biệt, Trung tâm Việt-Úc (VAC) tại Học viện được thành lập với sứ mệnh trở thành cầu nối tri thức, là nơi thúc đẩy nghiên cứu chung, trao đổi học giả, giảng viên và tổ chức các chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đã góp phần đưa mối quan hệ hợp tác, chia sẻ tri thức giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất.

Các chương trình khảo sát thực tế mà các cán bộ được quy hoạch cán bộ cấp chiến lược tham gia vừa qua là minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả đó.

Trân trọng cảm ơn Toàn quyền Australia Sam Mostyn, Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Thương mại, các trường đại học, viện nghiên cứu và bạn bè Australia đã luôn đồng hành cùng với Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác chia sẻ tri thức, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng những kết quả đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chia sẻ tri thức sẽ là nền móng vững chắc cho sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng lòng tin chiến lược và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững giữa Việt Nam và Australia.

Ông Nguyễn Xuân Thắng hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại Việt Nam đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trực tiếp chứng kiến những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia, Toàn quyền Australia Sam Mostyn cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Australia trong khu vực và quan hệ giữa hai nước đã không ngừng được tăng cường trong những năm qua với những kết quả thiết thực, hiệu quả, trong đó hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và trao đổi chia sẻ tri thức là một nội dung hợp tác trọng tâm, được hai nước chú trọng.

Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong môi trường quốc tế đa văn hóa hiện nay, Toàn quyền Australia Sam Mostyn tin tưởng, với nền tảng hợp tác đã được xây dựng và sự ủng hộ của hai Chính phủ Việt Nam và Australia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm Việt-Úc sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đầu mối kết nối học thuật, trao đổi học giả, mở rộng chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia phát triển mạnh mẽ, ngày càng mở rộng và sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, đặc biệt là cải cách khu vực công, chia sẻ tri thức giữa các nhà lãnh đạo cấp cao, hợp tác giáo dục và phát triển, nhằm hướng tới những ưu tiên chung trong thời gian tới.

Việt Nam và Australia hiện đang mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quản trị quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy quyền năng phụ nữ, giáo dục và phát triển bền vững - góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung về một tương lai toàn diện, bền vững và thịnh vượng cho cả hai quốc gia.

Cũng tại buổi tiếp, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Australia; các hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thành lập và nâng cao năng lực của Trung tâm Việt-Úc”./.

Lễ đón chính thức Toàn quyền Australia Sam Mostyn thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Chiều 10/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt chủ trì Lễ đón chính thức Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.