Việt Nam cùng ASEAN nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ

Trong hai ngày 4 – 5/9 tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp cùng Ban Thư ký Mạng lưới chuyên gia quân sự ASEAN về CBR (phóng xạ) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh, ứng phó sự cố CBR và công nghệ phục hồi môi trường”.

Thượng tá Nguyễn Đình Thuận, Phó Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Việt Nam và Tiến sĩ Daniel Noort, Trưởng phòng thí nghiệm, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) điều hành phiên thảo luận (Ảnh PV/Vietnam+)

Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường năng lực chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế về thực trạng ô nhiễm chất độc hóa học, các công nghệ xử lý cũng như khả năng ứng phó các sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ (CBR). Đây được xem là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nhiều nguy cơ đe dọa môi trường và sức khỏe cộng đồng đang hiện hữu trên toàn cầu.

Sự kiện đã thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu, trong đó có các chuyên gia quân sự ASEAN về CBR của 10 quốc gia thành viên, cùng các diễn giả đến từ Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Hà Lan. Đại diện các cơ quan ngoại giao như Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Singapore, cùng nhiều cơ quan, viện nghiên cứu và đơn vị chức năng trong nước như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Quân y, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, Cục Khoa học Quân sự, Cục Cứu hộ – Cứu nạn cũng tham dự.

Tập thể Trung tâm Hành động Quốc Gia (NACCET) (Ảnh PV/Vietnam+)

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đã tập trung trao đổi về tác hại của chất độc hóa học đối với môi trường và con người, giới thiệu những công nghệ mới cũng như kết quả xử lý chất độc hóa học tại Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, nhiều kinh nghiệm quốc tế trong việc tổ chức ứng phó sự cố CBR tại châu Âu, Mỹ và Đông Nam Á đã được chia sẻ, góp phần mở rộng góc nhìn và nâng cao năng lực phối hợp đa phương.

Một trong những nội dung nổi bật là phần thảo luận nhóm kết hợp với thực hành xử lý tình huống giả định sự cố cháy nổ hóa chất tại Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Hoạt động này giúp các lực lượng tham gia nâng cao kỹ năng vận hành hệ thống ứng phó trong bối cảnh khẩn cấp, có nguy cơ lan rộng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và môi trường. Qua đó, các bên cũng có điều kiện cùng nhau rút ra những bài học thực tiễn, kinh nghiệm từ những sự cố môi trường nghiêm trọng từng xảy ra ở trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền – Tư lệnh Binh chủng Hóa học nhấn mạnh: “Hội thảo lần này là một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng ASEAN, góp phần chuẩn bị tốt nhất cho việc ứng phó các sự cố CBR có thể xảy ra trong tương lai.”

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền Tư lệnh Binh chủng Hóa học Tổng Giám đốc trung tâm hành động Quốc gia (NACCET) (Ảnh PV/Vietnam+)

Việc tổ chức hội thảo không chỉ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng với các quốc gia ASEAN, mà còn khẳng định nỗ lực chung trong bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn cộng đồng trước những mối đe dọa từ sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ trong bối cảnh toàn cầu hóa./.