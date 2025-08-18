Lần đầu tổ chức Trường Hè về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử tại Việt Nam

Ngày 18/8, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) khai mạc “Trường Hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử” (VSAIQC) với sự tham dự gần 50 nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sự kiện được sự bảo trợ của Đại sứ quán Pháp, nằm trong khuôn khổ các sự kiện khoa học và công nghệ của năm Đổi mới sáng tạo Pháp-Việt 2025.

“Trường Hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử” sẽ mang đến các bài giảng chuyên sâu do đội ngũ giáo sư và chuyên gia trong, ngoài nước trực tiếp giảng dạy, đồng thời tạo môi trường để học viên thực hành thông qua các dự án nhóm, bài tập thực tiễn và phần trình bày kết quả nghiên cứu, tập trung cung cấp một cái nhìn toàn diện và cập nhật về những tiến bộ tiên phong về trí tuệ nhân tạo (AI) và tính toán lượng tử.

Trường học bao quát những nội dung cốt lõi và xu hướng mới nhất, từ cơ học lượng tử với các khái niệm cơ bản về qubit và cổng lượng tử, nền tảng công nghệ lượng tử với các bẫy ion và photon, đến các nguyên lý và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo, bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, AI tạo sinh và tác tử AI.

Ngoài ra, học viên còn được tiếp cận các kiến thức về thuật toán lượng tử, máy tính lượng tử ứng dụng trong hóa học lượng tử, mô phỏng lượng tử, cũng như thực hành trên các nền tảng và gói phần mềm chuyên dụng như Qaptiva và OpenVQE.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử đang nổi lên như hai lĩnh vực nghiên cứu đầy năng động và hứa hẹn tạo ra những bước đột phá mang tính cách mạng trong công nghệ tính toán và nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn như khoa học vật liệu, logistics, y tế và tài chính, Trường Hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực tế, những thành tựu nổi bật trong khám phá thuốc, mật mã học và truyền thông lượng tử trong hai thập kỷ qua đã chứng minh sức ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của các công nghệ này đối với đời sống. Sự phát triển mạnh mẽ đó đòi hỏi đội ngũ trí thức trẻ phải được trang bị nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy phản biện sắc bén và khả năng thích ứng nhanh với các xu hướng công nghệ mới.

Ông Denis Fourmeau, Tùy viên hợp tác Khoa học và Giáo dục Đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho biết đây là Trường Hè đầu tiên thuộc loại hình này từng được tổ chức tại Việt Nam.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt mang tính biểu tượng và phản ánh cường độ của mối quan hệ khoa học đúng vào thời điểm Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - một kỷ nguyên của cải cách dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hà cho rằng Trường Hè Việt Nam về trí tuệ nhân tạo và tính toán lượng tử được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là diễn đàn học thuật đặc biệt, nơi các học viên không chỉ tiếp thu những kiến thức tiên tiến từ các giáo sư và chuyên gia uy tín trong lĩnh vực mà còn trực tiếp thực hành, thảo luận và cùng nhau phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới.

Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hà cũng mong rằng Trường Hè lần này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ, mở rộng hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu cho thế hệ nhà khoa học trẻ, để từ đó, họ có thể đóng góp vào những tiến bộ mới của khoa học vì lợi ích chung của cộng đồng và nhân loại.

Cùng ngày, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành cũng đã khai mạc “Hội nghị quốc tế: Vật lý hương vị” với sự tham dự của gần 60 nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trẻ, và nghiên cứu sinh đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Vật lý hương vị là lĩnh vực nghiên cứu các tính chất và tương tác của hạt quark và lepton, bao gồm các cơ chế vi phạm đối xứng và phân rã hiếm, một trong những trọng tâm nghiên cứu của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu.

Hội nghị năm nay có 56 bài báo cáo khoa học, trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất trong nhiều hướng chuyên sâu, bao gồm: Vật lý neutrino, Vật lý hạt lepton tích điện, Vật lý K, Vật lý Beauty và Charm, Các hiện tượng vượt ra ngoài Mô hình Chuẩn, Vật lý vùng tối, Vi phạm đối xứng CP, Phân rã hiếm.

Bên cạnh các phiên báo cáo chuyên đề, hội nghị còn tổ chức các phiên thảo luận mở nhằm đi sâu phân tích các kết quả nghiên cứu và mở rộng định hướng hợp tác quốc tế trong tương lai.

Được tổ chức định kỳ 3 năm một lần, Hội nghị đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các nhà vật lý lý thuyết và thực nghiệm, thúc đẩy hợp tác toàn cầu, mở rộng mạng lưới nghiên cứu, đóng góp vào những bước tiến mới trong lĩnh vực vật lý cơ bản phục vụ nghiên cứu trên toàn thế giới.

Cả 2 sự kiện trên sẽ kết thúc vào ngày 23/8 tới./.

