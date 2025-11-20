NASA công bố hình ảnh mới về sao chổi liên sao 3I/ATLAS

Ngày 19/11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA) đã công bố những hình ảnh mới về sao chổi liên sao 3I/ATLAS được các tàu vũ trụ và kính viễn vọng không gian của cơ quan này chụp lại.

Sao chổi 3I/ATLAS được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 1/7 và là vật thể liên sao thứ 3 được biết đến đi qua Hệ Mặt Trời.

Theo NASA, 12 thiết bị của cơ quan này đã thu thập và xử lý hình ảnh của sao chổi 3I/ATLAS kể từ khi nó được phát hiện.

Một số thiết bị khác dự kiến sẽ chụp thêm ảnh khi sao chổi tiếp tục hành trình xuyên qua Hệ Mặt Trời.

Những hình ảnh cận cảnh nhất về sao chổi 3I/ATLAS cho đến nay là do tàu vũ trụ của NASA đang hoạt động gần sao Hỏa chụp được.

Đầu mùa Thu này, 3I/ATLAS bay qua sao Hỏa ở khoảng cách 30 triệu km và được 3 tàu vũ trụ quan sát thấy, trong đó có Tàu thăm dò quỹ đạo trinh sát sao Hỏa.

Mặc dù đã quan sát và phát hiện hàng nghìn sao chổi nhưng sự kiện lần này đánh dấu lần đầu tiên các sứ mệnh Mặt Trời của NASA chủ đích nghiên cứu một vật thể có nguồn gốc bên ngoài Hệ Mặt Trời.

Các tàu vũ trụ Psyche và Lucy của NASA - đang trong hành trình di chuyển cách xa sao Hỏa hơn để khám phá các tiểu hành tinh - cũng quan sát thấy sao chổi liên sao 3I/ATLAS trên đường đi.

NASA cho biết những hình ảnh màu mà các tàu vũ trụ thu thập được sẽ giúp các nhà khoa học xác định quỹ đạo của sao chổi và phân tích các đặc điểm của lớp vỏ cũng như phần đuôi của nó.

Theo NASA, sao chổi 3I/ATLAS dự kiến sẽ ở vị trí gần Trái Đất nhất vào ngày 19/12, với khoảng cách ước tính là 270 triệu km./.

