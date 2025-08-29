NASA phát hiện những khối đá cổ đại ẩn sâu dưới lớp phủ bề mặt sao Hỏa

Những khối đá từ các vụ va chạm thiên thạch cổ xưa đã được phát hiện nằm rải rác bên trong lớp phủ của sao Hỏa, qua đó cung cấp những hiểu biết mới về cấu trúc bên trong Hành tinh Đỏ và lịch sử sơ khai đầy biến động của nó.

Theo nghiên cứu đăng tải ngày 28/8 trên tạp chí Khoa học, các mảnh vỡ từ những vụ va chạm khổng lồ xảy ra cách đây khoảng 4,5 tỷ năm đã được phát hiện sâu dưới bề mặt sao Hỏa nhờ tàu đổ bộ InSight của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), thiết bị đã hoàn thành sứ mệnh vào năm 2022.

Các vụ va chạm cổ xưa đã giải phóng một lượng năng lượng đủ lớn để làm tan chảy toàn bộ các vùng rộng lớn của lớp vỏ và lớp phủ sơ khai có kích thước bằng cả một lục địa của hành tinh, hình thành các đại dương magma.

Đồng thời, các mảnh vỡ của thiên thạch và đá của sao Hỏa cũng bị bắn sâu vào bên trong lòng hành tinh.

Tàn tích từ những vụ va chạm này vẫn tồn tại đến ngày nay dưới dạng các khối đá có đường kính lên tới 4km, rải rác trong lớp phủ của sao Hỏa.

“Chúng tôi chưa từng nhìn thấy độ chi tiết và sắc nét như thế này bên trong bất kỳ một hành tinh nào trước đây,” ông Constantinos Charalambous, tác giả chính của nghiên cứu tại Đại học Imperial College London, cho biết.

Theo ông, những gì mà nhóm nghiên cứu quan sát được là lớp phủ chứa đầy các mảnh vỡ cổ xưa. Việc chúng vẫn tồn tại đến ngày nay cho thấy lớp phủ của sao Hỏa tiến hóa rất chậm trong hàng tỷ năm. Trong khi đó, trên Trái Đất, những dấu tích như vậy có lẽ đã bị xóa sổ từ lâu.

Tàu đổ bộ InSight đã làm được điều này nhờ hệ thống địa chấn kế tiên tiến.

Kể từ khi được tàu InSight đặt lên bề mặt sao Hỏa vào năm 2018, thiết bị đã ghi nhận 1.319 chấn động và cung cấp nguồn dữ liệu chi tiết để các nhà khoa học thực hiện những khám phá mang tính đột phá./.

Đá "da báo" hé lộ dấu vết sự sống cổ đại trên Sao Hỏa Các nhà khoa học cho rằng những đốm trắng viền đen giống da báo trên một mẫu đá đỏ trên Sao Hỏa có thể liên quan tới nguồn gốc hữu cơ trên hành tinh đỏ.