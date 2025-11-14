Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm Viện sỹ thông tấn nước ngoài

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Cường, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm là nhà khoa học Việt Nam thứ hai được bầu làm Viện sỹ thông tấn nước ngoài, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tại phiên họp ngày 17/10/2025 của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Cường, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã được bầu làm Viện sỹ thông tấn nước ngoài (Correspondant étranger) ở tuổi 45.

Ông là nhà khoa học Việt Nam thứ hai nhận vinh dự này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, việc Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Cường được Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp bầu làm Viện sỹ thông tấn nước ngoài là một ghi nhận rất đáng trân trọng đối với giới khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam.

Thành tựu này cho thấy trí thức Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra thế giới bằng năng lực thực chất và tinh thần cống hiến, đồng thời phản ánh sự trưởng thành của đội ngũ nghiên cứu trong nước trong quá trình hội nhập quốc tế./.