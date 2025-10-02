Hai giáo sư người Việt được công nhận là Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Tại Hội nghị TWAS lần thứ 17, Thiếu tướng, Giáo sư, Nguyễn Thế Hoàng và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai đã vinh dự được trao bằng công nhận Viện sỹ chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

Tại Hội nghị TWAS lần thứ 17 diễn ra từ 29/9 đến 2/10/2025 tại Rio de Janeiro, Brazil, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự được Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Quarraisha Abdool Karim, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) trao bằng công nhận Viện sỹ chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới trước sự chứng kiến của hơn 300 đại biểu là các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới./.