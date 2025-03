Khống chế một thiếu niên mang súng lên máy bay tại Australia

Một vụ việc xảy ra ngày 6/3 tại sân bay Avalon, gần thành phố Melbourne của Australia, đã làm dấy lên lo ngại về vấn đề an ninh hàng không. Một thiếu niên 17 tuổi, mang theo cả súng và đạn, đã tìm cách lên một máy bay chở khoảng 160 hành khách dự kiến bay đến Sydney của hãng hàng không giá rẻ Jetstar.

Theo thông tin từ cảnh sát trưởng bang Victoria, Michael Reid, thiếu niên này đã xâm nhập vào sân bay thông qua một lỗ hổng trên hàng rào an ninh. Khi đối tượng vừa leo lên cầu thang trước của máy bay, một số hành khách đã kịp thời phát hiện và khống chế.

Rất may, không có ai bị thương trong quá trình này và nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Hiện tại, cảnh sát đang phối hợp với các điều tra viên chống khủng bố để làm rõ động cơ vụ việc.

Video ghi lại sự việc cho thấy thiếu niên này mặc áo khoác màu xanh lá cây, tương tự trang phục của nhân viên mặt đất, và bị một hành khách cùng phi công khống chế.

Trong khi đó, một tiếp viên hàng không đang cố giữ báng của khẩu súng mà thiếu niên này mang theo.

Cảnh sát Victoria đã ca ngợi lòng dũng cảm của đội bay cùng các hành khách khi khống chế thành công nghi phạm, ngăn chặn một sự cố có thể gây ra hậu quả khủng khiếp.

Tuy nhiên, vụ việc cũng bộc lộ một lỗ hổng an ninh nghiêm trọng tại sân bay Avalon. Cảnh sát trưởng Reid cho rằng việc một người có thể mang theo vũ khí và tiếp cận máy bay một cách dễ dàng như vậy là điều "không thể chấp nhận được." Các biện pháp an ninh hiện tại cần phải được xem xét lại và cải thiện để đảm bảo an toàn cho hành khách./.

Mỹ: Hãng hàng không Delta thiệt hại 500 triệu USD vì sự cố máy tính toàn cầu CEO Bastian cho biết Delta Air Lines sẽ tìm cách đòi bồi thường vì những ảnh hưởng này, bất kể các công ty Microsoft và CrowdStrike quyết định thế nào.