Trung Quốc-Hàn Quốc cam kết nỗ lực duy trì thương mại đa phương

Ngày 17/9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại thủ đô Bắc Kinh, trong đó hai bên khẳng định cam kết tăng cường hợp tác và duy trì thương mại đa phương.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Vương Nghị nhấn mạnh hai nước cần kiên định con đường hợp tác hữu nghị, trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy và hiệu quả của nhau.

Ông cũng khẳng định chính sách của Trung Quốc đối với Hàn Quốc luôn ổn định và nhất quán, đồng thời kêu gọi hai bên tăng cường đối thoại chân thành, củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác bên cạnh việc xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm và đảm bảo lợi ích song phương.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc cho biết, với tư cách là những quốc gia được hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hóa kinh tế, Trung Quốc và Hàn Quốc cần chung tay chống lại mọi hình thức bảo hộ thương mại, đồng thời bảo vệ và duy trì hệ thống thương mại tự do toàn cầu.

Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng cộng đồng quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, để bảo vệ hệ thống quốc tế với trọng tâm là Liên hợp quốc (LHQ) và những thành quả của Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Về phần mình, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul coi trọng đà phát triển tích cực trong quan hệ ngoại giao song phương và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động trao đổi cấp cao với Trung Quốc, hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực thương mại, văn hóa và các lĩnh vực khác.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc đẩy nhanh tiến trình đàm phán các hiệp định thương mại tự do Hàn Quốc-Trung Quốc và Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra tại Incheon từ ngày 20-23/10 tới.

Hàn Quốc và Trung Quốc lần lượt đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC năm 2025 và 2026./.

