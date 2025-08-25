Thế giới

Quan chức Trung Quốc, Hàn Quốc bàn thúc đẩy quan hệ song phương

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Trung Quốc duy trì ổn định trong chính sách đối với Hàn Quốc, kêu gọi hai bên củng cố tình hữu nghị, xử lý thỏa đáng vấn đề nhạy cảm.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (thứ 3, phải) tiếp ông Park Byeong Seug, Đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (thứ 2, trái). (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/8, tại Bắc Kinh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp ông Park Byeong Seug, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Lee Jae Myung, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc nâng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Trung-Hàn lên tầm cao mới.

Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc duy trì ổn định trong chính sách đối với Hàn Quốc, kêu gọi hai bên củng cố tình hữu nghị, xử lý thỏa đáng vấn đề nhạy cảm, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển bền vững.

Quan chức Trung Quốc cũng tái khẳng định nhân dịp kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh chống phátxít và giải phóng Bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc sẵn sàng cùng Hàn Quốc gìn giữ thành quả lịch sử, bảo vệ công lý quốc tế, ủng hộ thương mại tự do, chống chủ nghĩa bảo hộ và tăng cường phối hợp trong các khuôn khổ đa phương.

Ông Park Byeong Seug đã chuyển thư của Tổng thống Lee Jae Myung gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, khẳng định chính phủ mới của Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường giao lưu nhân dân, đồng thời tái khẳng định tôn trọng nguyên tắc “một Trung Quốc”./.

