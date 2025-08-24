Đoàn đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc đến Trung Quốc củng cố quan hệ

Đoàn đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc đã lên đường tới Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 24/8 để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và chuyển thư cá nhân của Tổng thống Lee Jae Myung tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến đi trùng thời điểm diễn ra chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Lee để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Donald Trump về quan hệ song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phái đoàn do cựu Chủ tịch Quốc hội Park Byeong Seug dẫn đầu, cùng với các thành viên gồm nghị sĩ Kim Tae Nyeon và nghị sĩ Park Jeung của đảng Dân chủ cầm quyền, ông Roh Jae Hun- con trai của cựu Tổng thống Roh Tae Woo.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường sang Trung Quốc, Trưởng đoàn đặc phái viên Park Byeong Seug cho biết ông sẽ trao đổi thẳng thắn về chính sách đối ngoại của Chính quyền Tổng thống Lee với lãnh đạo Trung Quốc.

Về bức thư của Tổng thống Lee, ông Park tiết lộ thông điệp cốt lõi là tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược theo cách có thể giúp ích cho cuộc sống của người dân hai nước.

Ngoài ra, trong thư cũng có thể bao gồm lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju của Hàn Quốc vào tháng 10 tới.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh, đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc dự kiến sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 25/8 và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội) Trung Quốc, ông Triệu Lạc Tế vào ngày 26/8.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, trong các cuộc gặp, phái đoàn sẽ truyền đạt cam kết của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Trung Quốc và thảo luận về các cách thức mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân./.

Hàn Quốc nỗ lực cân bằng quan hệ với Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ Tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ cử một nhóm đặc phái viên sang Trung Quốc trong bối cảnh ông chuẩn bị có các chuyến công du tới Nhật Bản và Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo hai nước.