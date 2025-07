Dự án dở dang, hơn 30 hộ dân ở Quảng Ngãi thiếu điện sử dụng

Dự án Cấp điện sinh hoạt cho tổ Gò Rạch và Kà La, thôn Làng Teng được triển khai năm 2022, do Ủy ban Nhân dân xã Ba Thành (xã Ba Thành, huyện Ba Tơ cũ) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện, hoàn thành trong năm 2022, 2023. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thi công, đến nay dự án vẫn không thể đóng điện cho bà con sử dụng.

Mặc dù đã được đầu tư trụ điện, đường dây nhưng do vướng mắc trong việc đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng công trình điện, gần 4 năm qua, dự án này chưa thể đóng điện. Thế nên 30 hộ dân nơi đây vẫn phải sống trong cảnh thiếu điện và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do các hộ tự kéo đường dây điện.

Đoạn đường từ trụ điện chính vào nhà các hộ dân tổ Gò Rạch chỉ khoảng 1.200m nhưng có đến hàng chục dây điện được bà con kéo tạm bợ bằng cây tre, cây gỗ qua các rừng keo.

Theo quan sát của phóng viên, dây điện kéo về các hộ dân là loại dây nhỏ, được đấu nối sơ sài, chằng chịt, nhiều dây đã bị mất màu, mài mòn do mưa nắng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện rất cao.

Chị Phạm Thị Gam, tổ Gò Rạch cho biết, khoảng cách từ trụ điện chính đến nhà người dân xa nên điện rất yếu, chỉ đủ thắp sáng. Còn các thiết bị điện khác đều không sử dụng được.

“Lúc mới kéo được điện về, gia đình tôi rất vui mừng. Do vậy, tôi đã mua một số thiết bị điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, khi nấu cơm thì điện quá yếu, cơm không chín; tivi cũng cháy do điện không ổn định. Nhưng điều tôi lo lắng nhất là đường dây điện tạm bợ, một số trụ đã hư nên dây điện rơi xuống đất. Dây điện hư hỏng, bà con tự đấu nối, sửa chữa nguy cơ rò rỉ điện rất cao,” chị Gam cho hay.

Anh Phạm Văn Sơn, tổ Gò Rạch bức xúc, gia đình kéo đường dây điện dài hơn 1.300m, chi phí 12 triệu đồng. Dù sử dụng rất ít thiết bị điện nhưng mỗi tháng tiền điện lên tới 400 nghìn đồng.

“Nếu bà con sống quá xa trung tâm xã, thôn thì việc thiếu điện dùng có thể chấp nhận. Điều bà con bức xúc là đã 4 năm từ ngày chính quyền lắp đặt trụ, đường dây nhưng vẫn chưa đóng điện cho bà con sử dụng. Chúng tôi đã nhiều lần ý kiến, kiến nghị đến chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết,” anh Sơn nói.

Theo Trưởng thôn Làng Teng Phạm Văn Lam, tổ Gò Rạch và Kà La có hơn 30 hộ dân. Hiện cả 2 tổ đều chung tình trạng có trụ, đường dây điện nhưng chưa được đóng điện nên bà con phải tự kéo điện từ xa về dùng.

“Theo giải thích từ cơ quan chức năng, nguyên nhân chưa thể đóng điện là do chưa đền bù diện tích đất trồng keo của 2 hộ dân nơi có trụ điện đi qua. Do vậy, để đảm bảo an toàn về điện, thời gian qua chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nhắc nhở con em không đến gần đường dây điện, nhất là các điểm đấu nối, chằng chống hệ thống dây điện lên cao để đảm bảo an toàn...” ông Lam cho hay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh cho biết, ngay sau khi sáp nhập 3 xã Ba Thành, Ba Động và Ba Liên thành xã Ba Động, ông đã nắm bắt thông tin về công trình điện tại tổ Gò Rạch và Kà La, thôn Làng Teng sau nhiều năm hoàn thành thi công nhưng vẫn chưa đóng điện cho bà con sử dụng.

Do đó, ông đã yêu cầu các phòng chức năng khẩn trương cung cấp hồ sơ, báo cáo thực trạng, nguyên nhân dẫn đến việc chưa đóng điện cho bà con. “Bản thân tôi thấy rất xót xa khi công trình đã xây dựng nhưng nhiều năm nay bà con lại không được thụ hưởng. Do vậy, tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết các vướng mắc để có thể đóng điện phục vụ nhu cầu của bà con trong thời gian sớm nhất,” ông Nguyễn Văn Sinh cho biết./.

Hà Giang: Khẩn trương đưa điện đến vùng biên giới nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc Điện lực Hà Giang khẩn trương hoàn thành dự án cấp điện lưới quốc gia giai đoạn 2 cho thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, giúp người dân vùng biên giới có điện vui Tết, đón Xuân.