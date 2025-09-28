Vùng thủ đô của Pháp thiệt hại 28 tỷ euro mỗi năm do ô nhiễm không khí

Một nghiên cứu mới của Airparif - cơ quan giám sát chất lượng không khí, cho thấy ô nhiễm không khí gây tổn thất kinh tế lớn tại Ile-de-France (vùng thủ đô của Pháp, gồm thủ đô Paris và 7 tỉnh phụ cận với dân số khoảng 12 triệu người).

Chi phí y tế liên quan đến tử vong sớm và bệnh tật chiếm tới 93% tổng thiệt hại.

Theo nghiên cứu trên, mỗi người dân vùng Ile-de-France đang phải gánh khoảng 2.200 euro ( 2.574 USD) chi phí mỗi năm vì ô nhiễm không khí, tương đương 28 tỷ euro toàn vùng.

Phần lớn thiệt hại đến từ tác động sức khỏe khi mỗi năm có khoảng 7.900 ca tử vong sớm và hàng chục nghìn ca bệnh mãn tính mới được ghi nhận có liên quan đến chất lượng không khí.

Riêng tổn thất do tử vong sớm đã lên tới 23 tỷ euro, trong khi chi phí điều trị bệnh tật - từ thuốc men, khám chữa, nhập viện đến mất năng suất lao động, ở mức khoảng 1,1 tỷ euro.

Ngoài ra, nghiên cứu còn tính đến thiệt hại “phi y tế” như suy giảm đa dạng sinh học, giảm năng suất nông nghiệp, hư hại công trình và mất giá trị bất động sản, với tổng cộng 327 triệu euro mỗi năm. Các hoạt động giám sát và chính sách hạn chế ô nhiễm (như giảm giao thông, hỗ trợ thay hệ thống sưởi) tiêu tốn khoảng 1,5 tỷ euro/năm.

Tuy vậy, các khoản đầu tư này chứng minh được hiệu quả. Số ca tử vong sớm do bụi mịn PM2,5 đã giảm mạnh, từ 10.350 ca năm 2010 xuống 6.220 ca năm 2019. Tổng lợi ích kinh tế tránh được trong giai đoạn này lên tới 61 tỷ euro - cao gấp mười lần chi phí dành cho chính sách chống ô nhiễm.

Câu hỏi hiện nay là những biện pháp mới, như giảm tốc độ lưu thông trên vành đai Paris xuống 50 km/h hay mở làn đường ưu tiên cho xe đi chung, có thể mang lại kết quả tương tự hay không.

Số liệu mới cho thấy nồng độ khí NO2 ổn định, song bụi mịn PM10 lại tăng, chủ yếu do lượng mưa năm 2025 thấp hơn so với năm 2024./.

