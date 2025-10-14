Quảng Ngãi tiếp nhận 2 cá thể tê tê quý hiếm do người dân phát hiện và giao nộp

Ngày 14/10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 3( Quảng Ngãi) Trương Quang Học thông tin đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn có văn bản đề nghị Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc (cứu hộ), xử lý động vật rừng chuyển giao và tiến hành thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể tê tê quý hiếm đi lạc.

Hai cá thể tê tê này do ông Quảng Công Vương (sinh năm 1983, trú cùng địa phương) phát hiện vào ngày 12/10. Ngay sau đó, ông Vương đã liên hệ với UBND xã để giao nộp.

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, qua xác minh ban đầu, đây là các cá thể tê tê vàng, có tên khoa học là Manispentadatyla thuộc nhóm IB, loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hai con có tổng trọng lượng 3,8 kg, còn sống, ốm yếu và chưa xác định được giới tính./.

