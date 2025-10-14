Môi trường

Quảng Ngãi tiếp nhận 2 cá thể tê tê quý hiếm do người dân phát hiện và giao nộp

Hai cá thể tê tê vàng, có tên khoa học Manispentadatyla thuộc nhóm loài nguy cấp quý hiếm được ông Quảng Công Vương phát hiện và giao nộp cho  UBND xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Lê Phước Ngọc
Ảnh minh họa. (Nguồn: CTV/TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Nguồn: CTV/TTXVN phát)

Ngày 14/10, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 3( Quảng Ngãi) Trương Quang Học thông tin đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn có văn bản đề nghị Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc (cứu hộ), xử lý động vật rừng chuyển giao và tiến hành thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể tê tê quý hiếm đi lạc.

Hai cá thể tê tê này do ông Quảng Công Vương (sinh năm 1983, trú cùng địa phương) phát hiện vào ngày 12/10. Ngay sau đó, ông Vương đã liên hệ với UBND xã để giao nộp.

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, qua xác minh ban đầu, đây là các cá thể tê tê vàng, có tên khoa học là Manispentadatyla thuộc nhóm IB, loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Hai con có tổng trọng lượng 3,8 kg, còn sống, ốm yếu và chưa xác định được giới tính./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Quảng Ngãi #xã Đông Sơn #Tê tê #Động vật nguy cấp Quảng Ngãi
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai trên thế giới, có công suất tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày, công suất phát điện 90 MW, được coi là giải pháp cho bài toán rác thải của Thủ đô.