Thủ tướng: Tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm,” phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh

Chiều 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Cùng dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.

Nhiều vi phạm, sai phạm được phát hiện, xử lý kịp thời

Hội nghị đã tập trung đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội nghị đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống lãng phí, nhất là rà soát, xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; công tác thông tin, truyền thông, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, phát huy vai trò của báo chí, nhân dân và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Hội nghị đánh giá, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật góp phần hoàn thiện thể chế, qua đó góp phần vào phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhiều Luật, Nghị quyết, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Riêng Chính phủ đã ban hành 875 Nghị định, 981 nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành 428 Quyết định...

Đặc biệt, có khoảng hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.200 điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa, giúp tiết kiệm chi phí khoảng 26,6 nghìn tỷ đồng/năm, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là tham nhũng vặt.

Việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ được triển khai nghiêm túc. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra tại hơn 128.000 lượt cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện 1.248 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 2.689 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan liên quan nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo đó, ngành Thanh tra đã triển khai trên 32.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 752.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; qua đó phát hiện xử lý về kinh tế hơn 703.000 tỷ đồng, hơn 19.000 ha đất...

Trong đó, có những cuộc thanh tra, kiểm tra phức tạp, được dư luận đặc biệt quan tâm như: Thanh tra Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh; dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức...

Các đại biểu cho rằng, thời gian tới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Vì vậy cần tiếp tục kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tạo động lực, khí thế mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nhiệm kỳ qua công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, bài bản, đồng bộ. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra xử lý nghiêm minh, công khai, nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn. Công tác hoàn thiện thể chế một cách đồng bộ, hiệu quả. Cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường và có nhiều sự đổi mới.

Chỉ rõ nguyên nhân của kết quả đạt được, cũng như những hạn chế cần khắc phục, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, người đứng đầu ở một số nơi, một số cơ quan chưa chú trọng đúng mức đến vai trò trách nhiệm, thiếu sự quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý chưa nghiêm minh và hiệu quả. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị còn là khâu yếu.

Theo Thủ tướng, tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả; tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng làm nhiều sai nhiều, không làm không sai, "thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử," dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

"Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta,” Thủ tướng khẳng định.

Tạo điều kiện để nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chỉ rõ, thời gian tới, đất nước bước vào Kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải tiếp tục được đẩy mạnh hơn, bài bản, khoa học, biện chứng, toàn diện, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở đó, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các bộ, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Chỉ đạo việc hoàn thiện và kiên quyết thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả thể chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt rà soát các quy định hiện hành để tiếp tục sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của “nhóm lợi ích”, ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí. Trong đó, Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; bảo đảm công tác phát hiện, xử lý được kịp thời, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đồng thời, nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong cơ chế xử lý vật chứng, góp phần khơi thông nguồn lực, đưa tài sản vào lưu thông, tránh thất thoát, lãng phí.

Yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp để chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang kiến tạo, phục vụ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình; xóa bỏ cơ chế “xin-cho”; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan, đơn vị làm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong sạch, vững mạnh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm "Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả," phải phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay trong cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có kỷ cương, kỷ luật hành chính, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh, liêm chính, trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, nhân dân và báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm đối thoại, kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục giải quyết, xử lý dứt điểm 12 dự án yếu kém, thua lỗ tồn đọng kéo dài thuộc ngành Công Thương và các ngân hàng phải chuyển giao bắt buộc, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5/12 này; tập trung xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng kéo dài theo chủ trương của Bộ Chính trị, trong đó có dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện ung bướu Cần Thơ...

Nhấn mạnh, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là "giặc nội xâm", phải đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp, lấy phòng là chính, trên tinh thần nhân văn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các Đảng bộ thuộc Đảng bộ Chính phủ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tạo thành sức mạnh tổng thể, quyết tâm chính trị cao, phân công “rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ủy Chính phủ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh./.

