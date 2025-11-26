Phòng chống tham nhũng phải gắn chặt với phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 26/11 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Chủ trì hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả của nhiệm kỳ trước, đạt nhiều dấu ấn nổi bật, toàn diện và sâu sắc.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được triển khai quyết liệt theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai,” “nói đi đôi với làm,” tạo chuyển biến rõ rệt từ Trung ương đến địa phương, góp phần củng cố mạnh mẽ niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng đã được tập trung điều tra, truy tố, xét xử khẩn trương, nghiêm minh; phạm vi phòng, chống tham nhũng được mở rộng sang lĩnh vực phòng, chống lãng phí.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả tích cực với số tiền đặc biệt lớn, nhiều biện pháp phong tỏa, kê biên, thu giữ, bảo đảm thu hồi tài sản ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tố tụng.

Cùng với đó, công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được quan tâm, đẩy mạnh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, bản lĩnh.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Lê Minh Trí nêu rõ cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thể chế, chính sách và tổ chức thực hiện; chủ động khơi thông và bảo đảm các nguồn lực phát triển.

Việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn chặt với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo môi trường minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận tập trung vào việc hoàn thiện Báo cáo theo hướng phản ánh đầy đủ kết quả, xác định rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp mang tính chiến lược cho giai đoạn tới.

Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; phát huy cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng và hoàn thiện chính sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp./.

