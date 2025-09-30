Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh

Chiều 30/9, tại Trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri 9 xã (Sóc Sơn, Đa Phúc, Nội Bài, Trung Giã, Kim Anh, Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và đại biểu cử tri của 9 xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri 9 xã. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau khi nghe đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thông tin về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, đông đảo cử tri bày tỏ vui mừng và cảm động trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thể hiện qua những chính sách an sinh xã hội thiết thực thời gian qua.

Cử tri cũng đánh giá cao chủ trương phân cấp, phân quyền và triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần tạo đột phá, giúp các địa phương chủ động, sáng tạo, phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; quan tâm hỗ trợ đầu tư hạ tầng nông thôn (giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế…), nhất là nâng cấp các tuyến đường liên xã đã xuống cấp, ảnh hưởng vận chuyển nông sản tại địa phương.

Cử tri đề nghị cần xem xét, phân loại các đối tượng và mục đích chuyển đổi đất để có chính sách phù hợp; cần có những giải pháp, cơ chế định giá đất để bồi thường công bằng và có chính sách hỗ trợ việc cho những người dân bị thu hồi đất; đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị, phát triển nông nghiệp bền vững.

Cử tri đánh giá cao Nghị quyết số 72-NQ/TW về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và đề nghị cần định hướng việc cụ thể hóa nghị quyết bằng các luật, nghị quyết mới trong việc nâng cao năng lực y tế cơ sở; củng cố hệ thống y tế dự phòng, tăng cường khả năng phòng, chống dịch bệnh và tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế thiết yếu; tăng cường y tế cơ sở, củng cố dự phòng, khắc phục thiếu nhân lực, giảm quá tải tuyến trên…

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông tin nhanh về tình hình đất nước tới đông đảo các cử tri trên địa bàn, công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã hoàn thành, đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương đang được tổ chức theo đúng kế hoạch và dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2025. Văn kiện Đại hội sẽ tiếp tục được hoàn thiện, cùng với đó, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai khẩn trương.

Về chủ trương của Bộ Chính trị các Bí thư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ không phải là người địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: "Về công tác xây dựng Đảng, điểm nổi bật của chúng ta sẽ hoàn thành chủ trương bố trí cấp ủy không phải là người địa phương. Chủ trương này trong nhiều nhiệm kỳ chúng ta đã thực hiện và có nhiều kết quả tốt nên sẽ tiếp tục thực hiện."

Tổng Bí thư cho biết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng tiếp tục được đẩy mạnh, không ngừng không nghỉ, không có vùng cấm, thực hiện phương châm là cảnh tỉnh, coi trọng công tác phòng ngừa chứ không phải chỉ có xử lý, mà rút ra được những bài học, để không cho tham nhũng và không thể, không dám tham nhũng.

Về phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân, mặc dù còn có nhiều khó khăn nhưng kết quả đạt được là rất tích cực và khá toàn diện. Đây cũng là nền tảng để quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Quan điểm của Đảng và Nhà nước là lấy người dân là trung tâm, là chủ thể của phát triển, nhân dân phải được thụ hưởng những thành quả của phát triển mang lại, không phải chờ đến khi đất nước giàu mạnh mới chăm lo đến nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, Tổng Bí thư nêu rõ chính quyền phải gần dân, sát dân, phải chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phục vụ, từ bị động sang chủ động, tìm đến dân và phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý, bảo đảm điều kiện nguồn lực và thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, không để cấp phường, xã quá tải công việc, đồng thời cũng không để gánh thêm việc mà thiếu người, thiếu điều kiện làm việc.

Thành phố Hà Nội khẩn trương quán triệt và triển khai thực hiện có kết quả những kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc hoàn thành điều động, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ chuyên môn về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục và y tế tại cấp phường, xã, không được để tình trạng thiếu cán bộ; phải hoàn thành dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách cho cán bộ; phải hoàn thành việc giải quyết những hồ sơ thủ tục hành chính đang tồn đọng, quá hạn, không để công việc của người dân và doanh nghiệp bị ách tắc.

Những vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước luôn luôn coi việc chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao đời sống cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình. Chăm lo đến nhân dân đã được Đảng và Nhà nước ta thực hiện trong từng chính sách phát triển. Việc điều chỉnh chính sách tiền lương, trợ cấp xã hội cũng đang được các cơ quan Trung ương nghiên cứu, thực hiện theo lộ trình, từng bước thận trọng, chắc chắn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng cũng xác định rõ sức khỏe là vốn quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn vong của dân tộc và cho sự phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước; tiếp tục thực hiện những chủ trương đột phá về chính sách y tế, coi trọng công tác phòng ngừa, chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang phòng bệnh, củng cố y tế cơ sở, đảm bảo mỗi xã, phường có bác sĩ, có trạm y tế, có thiết bị y tế để đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần…

Liên quan đến đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, Tổng Bí thư đề nghị quy hoạch thành phố Hà Nội cho xứng tầm với thành phố tầm khu vực và thế giới. Hiện nay, các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai và Luật Quy hoạch.

Quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai của nhà nước. Nhà nước phải bảo đảm với quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, phải đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, phân bố, phân bổ giá trị đất đai công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí; phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư cho biết những ý kiến kiến nghị sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp, tiếp thu đầy đủ, phân loại rõ ràng. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được chỉ đạo xử lý, trả lời. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp kiến nghị, giám sát đến cùng việc tổ chức thực hiện; đề nghị các cử tri tiếp tục theo dõi, kiến nghị và phản ánh những vấn đề có liên quan để đóng góp với Quốc hội, các cơ quan Trung ương, thành phố, góp phần chung sức phát triển đất nước và xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại trong giai đoạn tới./.

