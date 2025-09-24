Hà Nội: Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin về 5 nhóm vấn đề cử tri quan tâm

Chiều 23/9, tại phường Ngọc Hà, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri của 11 phường trong đơn vị, để báo cáo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Tại Hội nghị, ý kiến các cử tri bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, cùng sự đồng lòng của toàn dân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Cử tri cũng bày tỏ đồng tình, đánh giá cao những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, những nghị quyết mang tính chiến lược.

Cảm ơn những ý kiến tâm huyết của cử tri, Tổng Bí thư đã thông tin thêm về 5 nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm.

Những vấn đề cử tri kiến nghị, phản ánh tại Hội nghị, Tổng Bí thư cho rằng, có những vấn đề cần thực hiện thường xuyên, lâu dài, yêu cầu Thành ủy Hà Nội chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ 18 (nhất là báo cáo chính trị và chương trình hành động phải rất cụ thể); đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội, tạo khí thế mới trong phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh và hiện đại; để người dân có thể nhìn thấy được sự thay đổi của diện mạo Thủ đô, cảm nhận được, thụ hưởng được những thành quả phát triển mang lại cả về vật chất và tinh thần./.