Đồng Tháp: Sầu riêng nghịch vụ giá cao, người trồng phấn khởi

Nhà vườn trồng sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp hiện đang vào thời điểm thu hoạch đầu mùa nghịch vụ với giá bán khá cao do nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang tăng trở lại khiến người trồng phấn khởi.

Hiện nay, sầu riêng Monthong tại các nhà vườn tại Đồng Tháp đang được thương lái thu mua với giá dao động từ 80.000-110.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 giá bán trung bình từ 60.000-80.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp có vườn sầu riêng hơn 3ha đang cho trái, cho biết hiện sầu riêng Monthong đang được thương lái đến vườn thu mua với giá 100.000-110.000 đồng/kg. Với giá này, nhà vườn trồng sầu riêng sẽ có lợi nhuận khoảng 30%.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 28.000ha sầu riêng tập trung ở các địa phương kiểm soát lũ phía Tây của tỉnh với những giống chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng như Ri6, Monthong... Trong số đó, diện tích sầu riêng đang cho trái hơn 17.600ha cùng sản lượng trên 350.000 tấn quả mỗi năm, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc cùng một số nước khác, mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân.

Tại các địa bàn thuần nông đang mạnh mẽ chuyển đổi cây trồng theo định hướng "chung sống với lũ" và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Thanh Việt Em - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp - trao đổi, những năm qua, có nhiều hộ trồng sầu riêng thu lợi nhuận trên dưới hơn 1 tỷ đồng với diện tích 1ha.

Về lâu dài, địa phương đã quy hoạch, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng để trái sầu riêng cùng các loại cây ăn trái khác được xuất khẩu, ổn định về mặt giá cả.

Bên cạnh đó, khuyến cáo người trồng áp dụng những kỹ thuật canh tác phù hợp, theo hướng an toàn về thuốc bảo vệ thực vật cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm trái sầu riêng trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Để phát huy hơn nữa thế mạnh cây trồng đặc sản, các địa phương chú trọng chuyển giao kỹ thuật thâm canh, khuyến khích nông dân áp dụng đồng bộ biện pháp khoa học để đạt năng suất, sản lượng cao.

Đặc biệt là xử lý rải vụ cho thu hoạch vào thời điểm nghịch vụ trong năm, tránh thu hoạch rộ lúc chính vụ nhằm giảm nguy cơ trúng mùa, dội chợ, mất giá.

Trong nỗ lực tận dụng cơ hội trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc cùng thị trường các nước, tỉnh Đồng Tháp quan tâm xây dựng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang thị trường Trung Quốc cũng như các nước khác.

Hiện Đồng Tháp có 72 mã số vùng trồng sầu riêng, tổng diện tích trên 2.600ha và 66 mã số cơ sở đóng gói được cấp xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc.

Nhằm nâng cao chuỗi giá trị sầu riêng xuất khẩu, việc xây dựng nhãn hiệu cũng góp phần tăng sức cạnh tranh của trái sầu riêng trên thị trường xuất khẩu.

Đồng Tháp triển khai thực hiện dự án "Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ sầu riêng giai đoạn 2020-2025 và định hướng 2030."

Thông qua dự án, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ thâm canh, phát triển kinh tế tập thể gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ theo mô hình chuỗi giá trị, góp phần nâng cao uy tín của thương hiệu sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế./.

