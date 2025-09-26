Đồng Tháp siết chặt quản lý chất lượng, giá sầu riêng tăng trở lại

Hiện nay, để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, căn cơ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương vừa phát huy tiềm năng và thế mạnh cây trồng đặc sản, tỉnh Đồng Tháp chủ động đưa ra nhiều giải pháp siết chặt quản lý, nâng chất lượng trái sầu riêng xuất khẩu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như đáp ứng các tiêu chí và rào cản kỹ thuật từ phía các đối tác nhập khẩu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cùng các ngành hữu quan thực hiện nhiều giải pháp khắc phục tình trạng nhiễm chất Cadimi-những chất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đồng thời, địa phương quan tâm xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch sầu riêng sang thị trường Trung Quốc và các nước khác.

Đồng Tháp hiện có 2.433 mã số vùng trồng trái cây xuất khẩu với tổng diện tích trên 217.500 ha; trong đó, có 72 mã số vùng trồng sầu riêng, tổng diện tích trên 2.600 ha được cấp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Các vùng trồng đều có hợp đồng liên kết tiêu thụ thông qua mạng lưới các hợp tác xã với doanh nghiệp hoặc cơ sở đóng gói.

Tỉnh cũng đã hỗ trợ chứng nhận VietGAP cho 15 cơ sở sản xuất sầu riêng với tổng diện tích khoảng 200 ha, sản lượng khoảng 4.000 tấn quả/năm.

Qua đó, giúp địa phương tăng cường quản lý chất lượng đầu vào, từ quá trình trồng, thâm canh, chăm sóc, thu hoạch và sơ chế, đóng gói sầu riêng xuất khẩu đi các nước cũng như lưu ý các hợp tác xã và doanh nghiệp cần phải tuyệt đối tuân thủ quy định kiểm định mới của phía đối tác nhập khẩu.

Ngoài ra, tỉnh khuyến cáo nông dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng cần đặc biệt quan tâm tuân thủ quy trình canh tác sạch, an toàn theo hướng GAP, thu hoạch đúng thời điểm đảm bảo chất lượng trái sầu riêng khi đưa ra thị trường, kiểm tra nghiêm ngặt các khâu sơ chế và bảo quản sau thu hoạch một cách khoa học và an toàn trong nỗ lực nâng chất lượng nguồn hàng xuất khẩu. Đặc biệt đối với trái sầu riêng Đồng Tháp-nông sản chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao của địa phương.

Theo đánh giá, siết chặt quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc chính là một trong những yếu tố giải quyết tốt đầu ra sản phẩm, nông sản có giá, nâng cao thu nhập và giúp nông dân dựng nên cơ nghiệp từ trái sầu riêng đặc sản nổi tiếng của quê hương mình vừa giúp ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp phát triển bền vững.

Qua ghi nhận thị trường tại địa phương, giá sầu riêng tại Đồng Tháp đang tăng mạnh trở lại, nông dân các vùng chuyên canh hết sức phấn khởi bởi có thu nhập cao từ vườn cây đặc sản trong những tháng cuối năm.

Theo ông Nguyễn Văn Hóa, nông dân canh tác 3 ha sầu riêng ở xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp, thương lái đang thu mua sầu riêng Mon Thong tại vườn giá bình quân 100.000-110.000 đồng/kg; sầu riêng Ri6 giá từ 60.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với các tháng trước đây. Với giá này, mỗi ha sầu riêng cho nguồn thu hàng tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, canh tác 2.000 m2 sầu riêng Ri6 ở xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ niềm vui khi giá sầu riêng tăng trở lại sau một thời gian trầm lắng. Hiện, ông Hiếu đang xử lý để vườn quả cho ra vụ nghịch, sẽ thu hoạch dự kiến vào tháng 1/2026 tới. Ước tính, trong vụ này, khu vườn của ông có thể đạt khoảng 4 tấn quả; với giá hiện nay, vườn sầu riêng sẽ mang lại nguồn thu trên 200 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, từ nay đến cuối năm, sầu riêng Đồng Tháp đang vào vụ nghịch. Do vậy, bà con kỳ vọng giá sầu riêng thời gian tới sẽ còn tăng hơn nữa, cho nông dân nguồn lợi lớn. Giá sầu riêng tăng mạnh đang mang lại tín hiệu vui chung, nhất là đối với nông dân các vùng chuyên canh.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có trên 28.000 ha sầu riêng, lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tập trung ở các địa bàn kiểm soát lũ phía Tây với những giống chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng: Ri6, Mon Thong....; trong đó, diện tích cho trái trên 17.600 ha, sản lượng trên 350.000 tấn quả mỗi năm.

Sầu riêng Đồng Tháp chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, hàng năm mang lại cho địa phương một nguồn lợi kinh tế quan trọng, góp phần giảm nghèo nông thôn và sự thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong thời gian qua./.

Sầu riêng kéo xuất khẩu rau quả bứt tốc, hướng tới mục tiêu 7,6 tỷ USD Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang phục hồi mạnh nhờ sầu riêng và nhiều nông sản chủ lực, mở rộng thị trường quốc tế, qua đó củng cố chuỗi cung ứng và hướng tới mục tiêu 7,6-8 tỷ USD trong năm 2025.