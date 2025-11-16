Hàn Quốc: Nhà đầu tư cá nhân lập kỷ lục mua ròng cổ phiếu nước ngoài

Các quan chức cho biết nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã mua ròng lượng cổ phiếu nước ngoài ở mức kỷ lục trong nửa đầu tháng 11/2025, phản ánh xu hướng đầu tư mạnh tay của họ.

Theo Cơ quan Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc và Trung tâm Tài chính Quốc tế Hàn Quốc, các nhà đầu tư trong nước đã mua ròng cổ phiếu nước ngoài trị giá 3,63 tỷ USD trong 14 ngày đầu tháng này, cao hơn gấp đôi so với mức 1,77 tỷ USD cùng kỳ tháng trước.

Phần lớn cổ phiếu mua ròng là của Mỹ, nhưng nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc cũng rót 180 triệu USD vào cổ phiếu châu Âu, 170 triệu USD vào cổ phiếu đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và 150 triệu USD vào cổ phiếu Trung Quốc. Ngược lại, họ bán ròng 350 triệu USD cổ phiếu Nhật Bản.

Đáng chú ý, nhà đầu tư đã mua ròng 560 triệu USD cổ phiếu Meta Platforms Inc. với hy vọng cổ phiếu sẽ hồi phục sau đợt giảm mạnh gần đây và tiến sát mốc 600 USD trong tháng.

Đợt mua ròng cổ phiếu nước ngoài gần đây diễn ra cùng lúc với việc các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu trong nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh bán ròng trên thị trường KOSPI, với tổng giá trị lên tới 9,12 nghìn tỷ won./.

