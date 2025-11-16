Thế giới

Hàn Quốc: Nhà đầu tư cá nhân lập kỷ lục mua ròng cổ phiếu nước ngoài

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua ròng cổ phiếu nước ngoài trị giá 3,63 tỷ USD trong 14 ngày đầu tháng 11, cao hơn gấp đôi so với mức 1,77 tỷ USD cùng kỳ tháng trước.

Vân Anh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quan chức cho biết nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đã mua ròng lượng cổ phiếu nước ngoài ở mức kỷ lục trong nửa đầu tháng 11/2025, phản ánh xu hướng đầu tư mạnh tay của họ.

Theo Cơ quan Lưu ký Chứng khoán Hàn Quốc và Trung tâm Tài chính Quốc tế Hàn Quốc, các nhà đầu tư trong nước đã mua ròng cổ phiếu nước ngoài trị giá 3,63 tỷ USD trong 14 ngày đầu tháng này, cao hơn gấp đôi so với mức 1,77 tỷ USD cùng kỳ tháng trước.

Phần lớn cổ phiếu mua ròng là của Mỹ, nhưng nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc cũng rót 180 triệu USD vào cổ phiếu châu Âu, 170 triệu USD vào cổ phiếu đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và 150 triệu USD vào cổ phiếu Trung Quốc. Ngược lại, họ bán ròng 350 triệu USD cổ phiếu Nhật Bản.

Đáng chú ý, nhà đầu tư đã mua ròng 560 triệu USD cổ phiếu Meta Platforms Inc. với hy vọng cổ phiếu sẽ hồi phục sau đợt giảm mạnh gần đây và tiến sát mốc 600 USD trong tháng.

Đợt mua ròng cổ phiếu nước ngoài gần đây diễn ra cùng lúc với việc các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu trong nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh bán ròng trên thị trường KOSPI, với tổng giá trị lên tới 9,12 nghìn tỷ won./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #Nhà đầu tư #cá nhân #kỷ lục #mua ròng #cổ phiếu nước ngoài Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng an ninh gác bên ngoài bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU dự kiến cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Bản báo cáo triển vọng, dự kiến công bố tại Brussels vào ngày 17/11, sẽ chỉ ra tác động từ các mối đe dọa thương mại và việc Mỹ áp đặt thuế quan, những yếu kém của Đức và bất ổn chính trị tại Pháp.

Cảnh đẹp mùa thu tại Huntsville, Ontario, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada - điểm đến yêu thích của phụ nữ Mỹ

Theo cuộc thăm dò của Gallup, nhiều phụ nữ Mỹ muốn rời khỏi đất nước và chuyển đến nơi khác, trong đó, 11% chọn Canada là điểm đến ưu tiên, cao hơn các điểm đến khác là New Zealand, Italy và Nhật Bản.