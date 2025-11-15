Thị trường chứng khoán Mỹ trải qua một tuần giao dịch đầy biến động

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một tuần giao dịch đầy biến động, khép lại bằng một phiên phân hóa vào ngày 14/11, khi sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ không đủ sức bù đắp cho áp lực bán ra do những lo ngại về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Mặc dù vậy, các chỉ số chính đa phần vẫn ghi nhận một tuần tăng điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 309,74 điểm (tương đương 0,65%) xuống 47.147,48 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 3,38 điểm (0,05%) còn 6.734,11 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng nhẹ 30,23 điểm (0,13%) lên 22.900,59 điểm.

Tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã có những phiên "rung lắc" mạnh, phản ánh sự giằng co giữa tâm lý lạc quan về việc chính phủ mở cửa trở lại và những lo ngại ngày càng tăng về định giá cổ phiếu công nghệ cũng như chính sách của Fed.

Tuần giao dịch bắt đầu với các phiên tăng điểm mạnh mẽ vào ngày 10 và 11/11, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Chính phủ Mỹ sắp chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài. Tuy nhiên, đà tăng của nhóm công nghệ bắt đầu có dấu hiệu chững lại do lo ngại về mức định giá "phi mã."

Đến phiên 12/11, thị trường bắt đầu phân hóa rõ rệt. Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới nhờ đà tăng của các cổ phiếu giá trị như Goldman Sachs và UnitedHealth, trong khi nhà đầu tư lại "quay lưng" với các cổ phiếu công nghệ, khiến Nasdaq giảm điểm.

Áp lực bán tháo đã lên đến đỉnh điểm trong phiên 13/11, khiến cả ba chỉ số chính ghi nhận mức giảm phần trăm trong ngày mạnh nhất trong hơn một tháng. Đợt bán tháo bị châm ngòi bởi sự suy yếu của cổ phiếu Nvidia và các công ty chuyên tập trung vào AI, cùng với việc các nhà đầu tư giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất do lo ngại về lạm phát.

Tâm lý thị trường đã ổn định trở lại trong phiên cuối tuần 14/11, khi nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi nhẹ. Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 0,3% và S&P 500 nhích 0,1%, trong khi Nasdaq giảm 0,5%.

Theo ông Andrew Slimmon, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại công ty quản lý đầu tư Morgan Stanley Investment Management, thị trường Phố Wall được hỗ trợ bởi lực mua “bắt đáy” đối với các cổ phiếu giảm giá mạnh trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, yếu tố chi phối thị trường trong tuần này là những bình luận mang tính "diều hâu" từ các quan chức Fed. Ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách tỏ ra do dự về việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, với lý do thị trường lao động có các dấu hiệu ổn định và lo ngại về triển vọng lạm phát.

Những bình luận này đã khiến thị trường giảm mạnh đặt cược vào khả năng Fed sẽ hành động. Theo công cụ FedWatch của tập đoàn CME, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm từ 66,9% của tuần trước xuống chỉ còn khoảng 46%.

Nhưng dù thị trường đã trải qua một tuần đầy biến động, nhiều nhà phân-tích vẫn giữ quan điểm lạc quan. Theo ông Keith Lerner, Giám đốc đầu tư tại công ty dịch vụ tài chính Truist Advisory Services, thị trường chứng khoán hiện vẫn xứng đáng nhận được sự tin tưởng. Ông chỉ ra rằng chỉ số S&P 500 đã không có một đợt điều chỉnh nào quá 5% kể từ tháng Tư.

Tuần tới hứa hẹn sẽ là một bài kiểm tra quan trọng đối với Phố Wall, với một loạt các báo cáo tài chính lớn và Chính phủ Mỹ nối lại việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Tâm điểm chú ý sẽ đổ dồn vào báo cáo lợi nhuận quý của "gã khổng lồ" chip Nvidia, dự kiến được công bố vào ngày 19/11.

Báo cáo này này hứa hẹn sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình của “cơn sốt” AI. Ngoài ra, báo cáo từ các nhà bán lẻ lớn cũng sẽ làm rõ hơn về tình hình chi tiêu của người tiêu dùng.

Về mặt dữ liệu, mặc dù Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày đình trệ hoạt động, việc công bố các báo cáo kinh tế sẽ có độ trễ.

Theo ông Mike Skordeles, người đứng đầu bộ phận kinh tế Mỹ tại công ty dịch vụ tài chính Truist, sẽ rất khó để có được một cái nhìn rõ ràng về nền kinh tế trong quý này trước cuộc họp tiếp theo của Fed vào ngày 9-10/12.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của nhóm cổ phiếu công nghệ và các chỉ báo về tâm lý thị trường để đánh giá xem liệu đợt bán tháo vừa qua có phải là sự khởi đầu của một đợt điều chỉnh lớn hơn hay không.

Nhìn chung, thị trường đang phải đối mặt với rất nhiều dòng chảy trái chiều. Theo nhận định của ông Viktor Shvets, người đứng đầu chiến lược toàn cầu tại ngân hàng đầu tư Macquarie Capital, sự bất ổn chắc chắn sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường trong thời gian tới./.

