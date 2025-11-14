Thị trường chứng khoán hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14/11

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11, thị trường ghi nhận nhịp phục hồi nhẹ bất chấp những diễn biến giằng co trong phần lớn thời gian.

VN-Index tăng hơn 4 điểm, lên 1.635,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 703,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 20.812,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 153 mã tăng, 138 mã giảm và 76 mã đi ngang.

Trên HNX, chỉ số tăng 1,32 điểm lên 267,21 điểm, với hơn 83,3 triệu cổ phiếu trao tay, tương ứng 1.821 tỷ đồng. Số mã tăng - giảm tương đối cân bằng, lần lượt 73 mã tăng và 75 mã giảm, bên cạnh 63 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,05 điểm lên 120,09 điểm, khối lượng hơn 40,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 688,1 tỷ đồng; toàn sàn có 147 mã tăng, 126 mã giảm và 139 mã không đổi.

Phiên chiều ghi nhận diễn biến giằng co nhưng lực cầu tăng dần về cuối phiên giúp VN-Index giữ vững sắc xanh. TCX, LPB, HPG và VHM là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Ngược lại, CTG, VPL, MSN và STB vẫn chịu áp lực bán.

Trên HNX, sắc xanh cũng chiếm ưu thế nhờ đóng góp của PVI (tăng 3,69%), HUT (tăng 2,23%), IDC (tăng 2,4%), MBS (tăng 1,69%)…

Về nhóm ngành, đa số đều hồi phục. Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng, chủ yếu nhờ FPT (tăng 1,11%), VEC (tăng 4,34%) và DLG (tăng 1,49%). Tiếp theo là chăm sóc sức khỏe và nguyên vật liệu. Chiều ngược lại, dịch vụ truyền thông là nhóm duy nhất giảm, do ảnh hưởng từ FOX (giảm 0,81%), VNZ (giảm 2,53%) và CTR (giảm 0,32%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 692 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở STB (210,61 tỷ đồng), VCI (177,49 tỷ đồng), VIC (145,38 tỷ đồng) và HDB (106,73 tỷ đồng).

Ngược lại, trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 43 tỷ đồng, chủ yếu ở PVS (95,87 tỷ đồng), TNG (1,67 tỷ đồng), VFS (1,16 tỷ đồng) và APS (690 triệu đồng).

Dù thanh khoản chưa có sự bứt phá, việc các chỉ số giữ vững sắc xanh trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt nhiều sức ép cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định trở lại.

Đà hồi phục nhẹ trong phiên 14/11 được xem là tín hiệu tích cực, tạo nền cho kỳ vọng về những chuyển biến rõ ràng hơn trong các phiên giao dịch sắp tới./.

