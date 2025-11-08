VN-Index thủng mốc 1.600 điểm, thị trường đi tìm vùng cân bằng mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch thứ tư giảm điểm liên tiếp, khép lại với việc chỉ số VN-Index chính thức đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.600 điểm.

Theo đó, áp lực bán gia tăng mạnh mẽ vào phiên cuối tuần trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức thấp đã đẩy tâm lý nhà đầu tư vào trạng thái thận trọng cao độ.

Áp lực bán áp đảo

Nhìn lại tuần giao dịch vừa qua, ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, cho biết nối tiếp đà giảm từ tuần trước, thị trường mở đầu tuần với tâm lý bi quan bao trùm đồng thời để mất hơn 20 điểm do hiện tượng gọi ký quỹ (call margin) chéo xuất hiện.

Tuy nhiên, khi VN-Index chạm mốc 1.600 điểm, tương ứng vùng hỗ trợ tại đường trung bình 20 tuần, lực cầu bắt đáy đã quay trở lại khá mạnh mẽ.

“Lực cầu này đã giúp VN-Index bật tăng hơn 50 điểm trong phiên ngày thứ Ba với tâm điểm là nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản sau giai đoạn điều chỉnh sâu hơn 20%,” ông Bách cho hay.

Dù vậy, đà hưng phấn của thị trường không kéo dài. Kể từ phiên giữa tuần, lực cầu suy yếu rõ rệt do bên mua tỏ ra do dự và đẩy thị trường chìm dần trong sắc đỏ với thanh khoản sụt giảm. Đặc biệt, áp lực bán thường xuất hiện dồn dập trong đợt giao dịch buổi chiều của mỗi phiên. Đỉnh điểm là phiên cuối tuần, bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế và đẩy chỉ số lao dốc hơn 43 điểm, dẫn đầu bởi nhóm ngân hàng và các cổ phiếu họ Vin.

Tổng kết lại dữ liệu tuần, ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), nhấn mạnh VN-Index mở cửa tuần tại 1.644,56 điểm và đóng cửa tại 1.599,1 điểm sau khi giảm 40,55 điểm (-2,47%). Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp, xác nhận trạng thái điều chỉnh sau khi thủng vùng 1.700 điểm.

Dòng tiền thận trọng

Việc VN-Index đóng cửa dưới mốc 1.600 điểm đã làm thay đổi cục diện kỹ thuật trong ngắn hạn. Theo ông Phan Tấn Nhật, VN-Index tại khu vực 1.600-1.620 điểm đã chuyển vai trò hỗ trợ sang vùng kháng cự gần. Theo đó, điểm cân bằng ngắn hạn của thị trường có thể đã hạ về khu vực quanh 1.550 điểm.

Ông Nhật đưa ra kịch bản cơ sở là chỉ số sẽ giằng co và tích lũy trong biên độ hẹp VN-Index 1.550-1.600 điểm khi dòng tiền còn yếu và tâm lý nhà đầu tư chưa ổn định. Bên cạnh đó, kịch bản tích cực là dòng tiền lớn quay trở lại giúp chỉ số củng cố vững chắc trên mốc VN-Index 1.600 điểm, một nhịp hồi phục kiểm định lại vùng 1.630-1.660 điểm có thể mở ra.

Tuy nhiên, ông Nhật cũng không loại trừ khả năng về một kịch bản tiêu cực. Nếu VN-Index đánh mất mốc 1.550 điểm kèm theo thanh khoản bán gia tăng, đây là tín hiệu cảnh báo rủi ro và đòi hỏi nhà đầu tư phải hạ tỷ trọng đồng thời quản trị danh mục chặt chẽ.

Đồng quan điểm về việc thị trường đang tìm kiếm sự ổn định, ông Đinh Việt Bách nhận định trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh để tìm lại điểm cân bằng. Nhiều khả năng trong tuần tới, thị trường sẽ còn một nhịp rung lắc mạnh để rũ bỏ khối lượng “hàng yếu”, qua đó kích hoạt dòng tiền đang chờ đợi bên ngoài.

Ngoài ra, ông Bách nhấn mạnh về tính phân hóa và cho rằng nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa có dấu hiệu tích cực hơn cũng như có khả năng tạo đáy ngắn hạn trước thị trường chung. Ngược lại, nếu dòng tiền vẫn thờ ơ thì áp lực bán có thể lan rộng, khiến VN-Index lùi sâu hơn về vùng 1.500-1.520 điểm.

Hiện, thanh khoản là một trong những yếu tố đáng chú ý. Ông Nhật cho biết tổng khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ tuần trước nhưng vẫn ở mặt bằng thấp, phản ánh dòng tiền rất thận trọng.

“Ngay trong phiên giảm sâu cuối tuần, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt khoảng 24.592 tỷ đồng nhưng chủ yếu xuất hiện khi chỉ số đã giảm sâu, cho thấy tâm lý phòng thủ cao và hạn chế mua đuổi giá”, ông Nhật phân tích.

Tháng Mười, toàn thị trường đã mở mới gần 311 nghìn tài khoản. Lũy kế 10 tháng, số tài khoản tăng thêm gần 2,1 triệu.

Xuất hiện lớp nhà đầu tư mới

Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, vẫn có một điểm sáng mang tính dài hạn. Theo dữ liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong tháng Mười, toàn thị trường đã mở mới gần 311 nghìn tài khoản. Lũy kế 10 tháng, số tài khoản tăng thêm gần 2,1 triệu.

Ông Nhật đánh giá: “Dù giá cổ phiếu điều chỉnh, nền cầu trung hạn từ lớp nhà đầu tư mới vẫn đang được tích lũy. Đây là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giai đoạn hồi phục khi các điều kiện vĩ mô và tâm lý thị trường cải thiện.”

Trước diễn biến khó lường của thị trường, các chuyên gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro.

Ông Phan Tấn Nhật khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và định giá hợp lý. Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi tại vùng kháng cự VN-Index 1.600-1.620 điểm trừ khi có tín hiệu xác nhận từ dòng tiền lớn. Bên cạnh đó, mốc 1.550 điểm là ngưỡng quản trị rủi ro quan trọng cần theo dõi.

Ở chiều hướng tích cực, chuyên gia của SHS cho rằng khi chỉ số củng cố vững chắc trên 1.600 điểm kèm thanh khoản cải thiện, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng vào các nhóm ngành có nền tảng tốt, được hưởng lợi trong quý 4 và đầu năm 2026.

Về phần mình, ông Đinh Việt Bách đưa ra lời khuyên cụ thể nhóm nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu cao nên tận dụng các nhịp hồi kỹ thuật có thể xuất hiện đầu tuần để cơ cấu lại danh mục và hạ rủi ro. Tuy nhiên, các nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý có thể coi đây là cơ hội để bình tĩnh quan sát, tìm kiếm các điểm mua mới ở những cổ phiếu tiềm năng khi thị trường có tín hiệu ổn định trở lại./.