Chứng khoán sáng 6/11: Áp lực bán lan rộng, VN-Index mất hơn 14 điểm

Thị trường chứng khoán sáng 6/11 ghi nhận diễn biến tiêu cực trên diện rộng, khi hầu hết nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ và thanh khoản suy giảm mạnh.

Kết thúc phiên sáng 6/11, VN-Index giảm 14,31 điểm xuống 1.640,58 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 226,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 7.363,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng, 212 mã giảm và 35 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,31 điểm còn 264,39 điểm, với hơn 34,7 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị 711,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 39 mã tăng, 90 mã giảm và 46 mã đứng giá.

Sàn UPCOM cũng không thoát khỏi xu hướng chung khi UPCOM-Index giảm 1,29 điểm xuống 115,21 điểm, khối lượng giao dịch hơn 10,4 triệu cổ phiếu, giá trị 313,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng, 90 mã giảm và 67 mã đi ngang.

Áp lực bán mạnh tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN30-Index giảm gần 17 điểm với 26 mã giảm và chỉ 4 mã tăng. Nhóm ngân hàng chỉ còn 3 mã tăng, 1 mã đi ngang và tới 24 mã giảm giá.

Diễn biến tương tự xuất hiện ở nhóm chứng khoán và bất động sản, khi phần lớn cổ phiếu đều trong sắc đỏ.

Đáng chú ý, nhóm dầu khí mất hoàn toàn sắc xanh, với các mã PVC, PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, PLX, OIL đồng loạt giảm giá. Trong nhóm viễn thông, chỉ còn mã ABC tăng nhẹ, trong khi VGI, MFS, FOX, TTN tiếp tục giảm.

Nhìn chung, thị trường sáng nay thiếu lực đỡ, các nhóm ngành chủ chốt đồng loạt suy yếu, thanh khoản sụt giảm, khiến các chỉ số mất điểm mạnh và chưa tìm được điểm tựa để phục hồi./.

Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị cho chu kỳ mới Khi mùa công bố kết quả kinh doanh kết thúc chính là khoảng lặng cần thiết để thị trường chuẩn bị cho một nhịp tăng mới, với cơ hội đến từ sự chọn lọc kỹ lưỡng và niềm tin vào triển vọng dài hạn.