Dòng tiền bất ngờ kích hoạt ở cuối phiên đẩy VN-Index tăng một mạch 35 điểm

Ngày 4/11, thị trường chứng khoán có một phiên tăng trưởng tích cực với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu trụ cột. Sắc xanh bao phủ thị trường kéo các chỉ số đồng loạt tăng điểm mạnh mẽ.

Thị trường đóng cửa, VN-Index có trong tay 34,98 điểm và lên mức 1.651,98 điểm. Trong đó, VN30 tăng tới 40.07 điểm, lên mức 1.897,71 điểm. Cùng chung xu thế đó, HNX-Index tăng 6,73 điểm, lên mức 265,91 điểm. Trong khi, UpCoM-Index tăng nhẹ 0,65 điểm và lên 115,28 điểm. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 38.050 tỷ đồng, tương ứng 1,73 tỷ chứng khoán được chuyển nhượng.

Đáng chú ý, các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng 1.114 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó họ mua vào với giá trị 4.764 tỷ đồng và bán ra 3.650 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu VIC chi phối lớn nhất đến đà tăng của VN-Index trong phiên, kế đến là mã VPB, TCB, CTG, MBB, VHM… Trong đó, nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính dẫn đầu thị trường tăng tới 5,83% giá trị vốn hóa. Trong nhóm, các mã SSI, VIX, SHS, VCI, VPB… đã tăng giá kịch biên độ cho phép. Ngoài ra, các nhóm ngành thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tổ chức tín dụng, bất động sản, thực phẩm-đồ uống và thuốc lá ghi nhận mức tăng trên 2% giá trị vốn hóa.

Tuy nhiên, sắc xanh vẫn chưa thể lan tỏa hết trên thị trường khi hơn nửa các nhóm ngành vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm dịch vụ viễn thông giảm gần 4%, các nhóm thương mại hàng thiết yếu, phần mềm và dịch vụ, dịch vụ tiêu dùng cùng giảm trên 1% giá trị vốn hóa.

Đánh giá về triển vọng thị trường trong tháng 11, báo cáo phân tích từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) chỉ ra sau khi kết thúc tháng Mười, VN-Index ghi nhận 2 tháng liên tiếp giảm điểm với áp lực bán mạnh trong các tuần cuối tháng. Cụ thể, sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số liên tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh về vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Theo SHS, thông thường sau khi VN-Index vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022 (quanh 1.540 điểm) sẽ chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại xu thế.

Bên cạnh đó, báo cáo này cũng chỉ ra thị trường đã kết thúc tháng với tổng vốn hóa khoảng 368 tỷ USD, tương đương 78%/GDP năm 2024 và các thông số định giá cơ bản khác P/E: 14,3, P/B: 1,97, P/S: 1,69. Do đó, đây cũng không phải vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường chung.

Nhóm phân tích của SHS duy trì quan điểm thị trường sẽ phân hóa mạnh trong giai đoạn cuối năm và cả đầu năm 2026. Điều này phụ thuộc nhiều vào triển vọng kinh doanh của từng nhóm ngành và doanh nghiệp trong quý 3 và cuối năm. Trong khi đó, VN-Index sẽ liên tục chịu áp lực điều chỉnh và tích lũy kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử năm 2022 đang vượt lên. Tuy nhiên, điểm tích cực là thị trường vẫn duy trì những doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng, có các thông số định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với trung bình thị trường./.

