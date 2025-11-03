Chỉ số chứng khoán của các thị trường mới nổi lập kỳ tích

Chỉ số chứng khoán chuẩn của các thị trường mới nổi (EM) đã tăng tháng thứ 10 liên tiếp trong tháng 10/2025, nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và đồng USD yếu hơn thúc đẩy dòng vốn đổ vào.

Chỉ số MSCI của các thị trường mới nổi tăng hàng tháng từ tháng 1-10/2025, một kỳ tích chưa từng thấy kể từ năm 1993 và tăng khoảng 30% trong năm nay. Vào ngày 31/10, chỉ số này đã giảm 0,7% nhưng kết thúc tháng với mức tăng 4%.

Nhiều yếu tố đã thúc đẩy sự tăng trưởng này như mức tăng mạnh của nhiều cổ phiếu công nghệ châu Á tập trung vào AI và đồng USD yếu hơn thúc đẩy các nhà quản lý quỹ đa dạng hóa danh mục đầu tư ngoài các tài sản tại Mỹ.

Tại Trung Quốc, các gói kích thích có mục tiêu đã giúp các dự báo lợi nhuận được nâng lên, thúc đẩy dòng vốn và củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Ông Sammy Suzuki, người đứng đầu bộ phận cổ phiếu EM tại AllianceBernstein ở New York, cho biết, cổ phiếu tại các thị trường này không còn đơn thuần là cổ phiếu ngân hàng, hàng hóa và viễn thông. Các lĩnh vực công nghệ, tiêu dùng và y tế với hàm lượng sở hữu trí tuệ cao hơn hiện chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều.

Theo ông Brendan McKenna, nhà kinh tế về EM và chiến lược gia ngoại hối tại Wells Fargo Securities ở New York, tài sản của các EM đã chịu “áp lực vừa phải” trong phiên cuối tuần trước, khi các nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không hạ lãi suất vào tháng 12/2025.

Nếu Fed không cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hoặc có thêm một cú sốc bất ngờ nữa, EM sẽ bị kéo căng quá mức về mặt định giá đến mức đợt điều chỉnh có thể khá mạnh. Sự không chắc chắn về quyết định của Fed đang dẫn đến việc chốt lời nhẹ ở một số loại tài sản nhất định.

Tuy nhiên, việc các cổ phiếu tại EM đang tăng vượt các cổ phiếu tại Mỹ lần đầu tiên sau 8 năm, khiến các công ty quản lý tài chính, trong đó có Morgan Stanley, dự báo về sự khởi đầu của một đợt tăng giá kéo dài nhiều năm./.

