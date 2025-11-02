Áp lực từ cổ phiếu trụ cột và sự dịch chuyển dòng tiền chi phối thị trường

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động đồng thời khép lại tháng Mười với sắc đỏ bao trùm.

Bất chấp những thông tin vĩ mô quốc tế tương đối thuận lợi, áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index có tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, chính thức chuyển sang giai đoạn tích lũy sau một thời gian dài tăng trưởng mạnh.

Tâm lý thận trọng bao trùm

Thi trường tuần qua đã chứng kiến sự suy yếu rõ rệt của chỉ số chung, điều này đang đi ngược lại với xu hướng tích cực của thị trường thế giới và nhiều thông tin hỗ trợ trong nước.

Cụ thể, VN-Index đã kết thúc tuần với mức giảm 2,59%, lùi về 1.639,65 điểm. Chỉ số tuy vẫn giữ được trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm nhưng đã cho thấy sự đuối sức đáng kể. Thậm chí, VN30 còn giảm sâu hơn với 3,05%, đóng cửa tại 1.885,36 điểm, dưới mốc kháng cự tâm lý 1.900 điểm. Theo đó, thanh khoản trên sàn HoSE cũng sụt giảm tới 26% so với tuần trước đó, điều này phản ánh tâm lý e ngại của nhà đầu tư trước các vùng giá cao.

Điểm đáng chú ý, ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree chỉ ra thị trường dường như "bỏ qua" hàng loạt tin tức tích cực như Việt Nam đạt được thỏa thuận khung về thuế đối ứng với Mỹ, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất đúng như dự báo hay một số kết quả kinh doanh quý 3 khả quan tại các công ty niêm yết. Do đó, ông Phong cho rằng điều này thể hiện áp lực nội tại từ thị trường đang là yếu tố chi phối chính.

Hơn nữa, diễn biến này được củng cố bởi hoạt động của khối ngoại, khi họ tiếp tục bán ròng tuần thứ 15 liên tiếp với giá trị 2.722 tỷ đồng trên sàn HoSE. Trên thực tế, áp lực bán không ngừng từ dòng vốn này sẽ là một lực cản không nhỏ đối với đà phục hồi của thị trường.



Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 15 liên tiếp với giá trị 2.722 tỷ đồng trên sàn HoSE. (Ảnh: Vietnam+)

Giải mã "cơn gió ngược"

Phân tích sâu hơn về diễn biến thị trường, các chuyên gia chỉ ra nguyên nhân chính của đợt điều chỉnh không đến từ các yếu tố vĩ mô mà tập trung ở một số nhóm cổ phiếu cụ thể, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn đã tăng nóng trong thời gian vừa qua.

Dưới góc nhìn tổng quan, ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) nhận định sau khi VN-Index tạo đỉnh ở vùng giá 1.800 điểm và kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh kéo dài từ tháng Tư, thị trường chứng khoán đã chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy trong biên độ hẹp và phân hóa.

Ông Nhật cho biết thêm áp lực bán tập trung mạnh ở các nhóm đã có giai đoạn tăng giá tốt trước đó, như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng và bán lẻ. Tuy nhiên, dòng tiền cũng có xu tìm đến các nhóm ngành đã chịu áp lực điều chỉnh giảm, tích lũy kéo dài và có kết quả kinh doanh quý 3 tốt, như công nghệ, viễn thông, thủy sản, hóa chất, bảo hiểm, khu công nghiệp và dệt may.

Lý giải cụ thể hơn về "cơn gió ngược" này, ông Nguyễn Tấn Phong chỉ thẳng vào tâm điểm nguyên nhân chính dẫn tới đà giảm của VN-Index chủ yếu đến từ hoạt động chốt lời tại các cổ phiếu trụ đã tăng nóng, như nhóm Vingroup, Gelex hay ngân hàng.

Trước bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn nhạy cảm, việc xác định xu hướng và xây dựng chiến lược hành động phù hợp là rất quan trọng. Về mặt kỹ thuật, ông Nguyễn Tấn Phong đưa ra hai kịch bản cho VN-Index, phụ thuộc lớn vào diễn biến của nhóm cổ phiếu Vingroup.

"Sau khi đã có nhịp tăng giá gấp 4 lần từ đầu năm, việc Vingroup điều chỉnh 20-30% là bình thường. Nếu trường hợp này xảy ra, VN-Index hoàn toàn có xác suất mất mốc 1.600 điểm. Tuy nhiên, VN-Index đang có vùng hỗ trợ quanh 1.570 điểm, nếu chỉ số giảm về đây thì thị trường khả năng sẽ có hồi phục ngắn hạn. Ngược lại, nếu nhóm cổ phiếu này ngừng đà giảm, chỉ số có thể hồi phục trở lại mốc 1.700 điểm,” ông Phong dự báo.

Từ góc độ chiến lược, ông Nhật nhấn mạnh thị trường hiện tại song hành cả rủi ro và cơ hội. Cụ thể, rủi ro đối với các mã, nhóm đã có giai đoạn tăng mạnh, tương đồng với VN-Index. Tuy nhiên, cơ hội là dòng tiền và xu hướng cải thiện tại các mã, nhóm mã có giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giá về vùng tháng 4-5/2025 và kết quả kinh doanh tích cực.

Đồng quan điểm, ông Phong cho rằng dù thị trường diễn biến theo kịch bản nào, đây sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục chờ đợi để giải ngân những cổ phiếu dẫn dắt mới. Dòng tiền sẽ có sự dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu tăng nóng đến nhóm bị lãng quên trong thời gian qua./.

