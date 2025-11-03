Chứng khoán sáng 3/11: VN-Index bật tăng trở lại nhờ nhóm cổ phiếu trụ

Sau hai phiên giảm cuối tuần trước, thị trường chứng khoán sáng 3/11 ghi nhận diễn biến biến động mạnh.

Mở cửa đầu tuần, VN-Index đảo chiều hồi phục, tuy nhiên lực cầu còn yếu trong khi áp lực bán thường trực khiến chỉ số không giữ được đà tăng.

Sau gần một giờ lình xình quanh tham chiếu, áp lực bán lan rộng, đẩy VN-Index có lúc giảm gần 20 điểm về sát mốc 1.620 điểm.

Đến cuối phiên sáng, sắc xanh trở lại và lan tỏa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và ngân hàng, giúp thị trường bật tăng mạnh.

Kết thúc phiên sáng 3/11, VN-Index tăng 12,11 điểm lên 1.651,76 điểm, khối lượng giao dịch hơn 436,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 13.000 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng, 162 mã giảm và 45 mã đi ngang.

Trên HNX, HNX-Index giảm 1,7 điểm xuống 264,15 điểm, khối lượng hơn 47 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.020,6 tỷ đồng; với 53 mã tăng, 67 mã giảm và 56 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 1,29 điểm lên 114,75 điểm, khối lượng hơn 14 triệu cổ phiếu, giá trị gần 333 tỷ đồng; có 101 mã tăng, 82 mã giảm và 79 mã đứng giá.

Trong rổ VN30 có 20 mã tăng và 10 mã giảm. VIC dẫn đầu đà tăng với tăng 4,45%, kéo chỉ số đi lên. Theo sau là VHM (tăng 1,71%), TPB (tăng 2,7%), LPB (tăng 2,76%), FPT (tăng 2,02%), trong khi VCB và VNM cùng tăng hơn 1%.

Nhóm dầu khí cũng ghi nhận nhiều mã tăng như PVD (tăng 4,39%), PTV (tăng 2,63%); các mã PLX, PVS, PVB, PVC tăng nhẹ. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại phân hóa, sắc xanh và đỏ đan xen.

Diễn biến trong phiên sáng cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng, song nhóm cổ phiếu trụ kỳ vọng tiếp tục là động lực giữ nhịp hồi phục cho VN-Index trong thời điểm hiện tại./.

