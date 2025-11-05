Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị cho chu kỳ mới

Tháng 10 khép lại với nhiều biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index liên tục lập đỉnh rồi điều chỉnh sâu trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 dần được công bố và các yếu tố vĩ mô như tỷ giá, lãi suất, giá dầu thế giới diễn biến phức tạp.

Từ vị thế “hưng phấn” khi chạm ngưỡng 1.794 điểm, mức cao nhất trong lịch sử thị trường nhanh chóng chịu áp lực chốt lời mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những tín hiệu chưa thật sự đồng thuận giữa các nhóm ngành và dòng tiền. Dù vậy, đằng sau những nhịp rung lắc, giới phân tích cho rằng sự điều chỉnh này mang tính tích cực, giúp mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới trong quý 4, giai đoạn cao điểm của năm tài chính.

Trong bức tranh đó, tâm lý nhà đầu tư bị chi phối mạnh bởi các yếu tố vĩ mô và diễn biến khối ngoại, song lực cầu ổn định từ nhà đầu tư nội vẫn đang đóng vai trò "điểm tựa” quan trọng giữ nhịp thị trường.

Bước sang tháng 11, khi mùa công bố kết quả kinh doanh kết thúc, kỳ vọng sẽ dồn về nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách nới lỏng tiền tệ, đầu tư công và tiêu dùng cuối năm. Giai đoạn tích lũy này, theo các chuyên gia, chính là khoảng lặng cần thiết để thị trường chuẩn bị cho một nhịp tăng mới, với cơ hội đến từ sự chọn lọc kỹ lưỡng và niềm tin vào triển vọng dài hạn của kinh tế Việt Nam.

Để làm rõ hơn về thị trường chứng khoán quý 4, phóng viên TTXVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Công ty cổ phần chứng khoán Nhất Việt (VFS).

- Tháng 10 VN-Index ghi nhận nhiều biến động, trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 dần được công bố và những yếu tố vĩ mô như tỷ giá, lãi suất liên ngân hàng, giá dầu thế giới có diễn biến phức tạp. Ông đánh giá thế nào về diễn biến tổng thể của thị trường trong tháng 10 và những yếu tố nào đang chi phối tâm lý nhà đầu tư hiện nay?

Ông Nguyễn Minh Hoàng: Tháng 10, VN-Index biến động mạnh do sự giao thoa phức tạp giữa yếu tố vĩ mô (tỷ giá, lãi suất liên ngân hàng tăng cao) và hiệu ứng "tin ra là bán" sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3.

Mặc dù các yếu tố vĩ mô gây áp lực, nguyên nhân cốt lõi chi phối tâm lý nhà đầu tư chính là Định giá: kết quả kinh doanh tích cực đã được dự báo và phản ánh vào giá từ trước, khiến thị trường điều chỉnh khi thông tin chính thức được công bố (vì quý 3 thường không phải là quý trọng điểm lợi nhuận). Tuy nhiên, kịch bản điều chỉnh mạnh sau quý 3 và sau đó tăng mạnh vượt đỉnh thường lặp lại, đặc biệt khi các tín hiệu vĩ mô đã bắt đầu cải thiện, điển hình là PMI tháng 10 bật tăng và lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt đáng kể (từ 6,16% xuống 3,2% cuối tháng 10).

Sự điều chỉnh này đưa định giá về mức hấp dẫn hơn, từ đỉnh P/e VN-Index đạt 16 lần và đã giảm về dưới trung bình 5 năm đạt 14 lần, tạo nền tảng vững chắc để đón đầu quý 4 trọng điểm thúc đẩy kinh tế, hứa hẹn một nhịp tăng trưởng mạnh mẽ cuối năm.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

- Thanh khoản thị trường trong tháng 10 có xu hướng chững lại so với tháng trước, song dòng tiền vẫn thể hiện sự chọn lọc mạnh mẽ vào nhóm cổ phiếu đầu ngành như ngân hàng, bất động sản, và đầu tư công. Theo ông, sự phân hóa này cho thấy điều gì về chiến lược của nhà đầu tư và liệu xu hướng này có thể tiếp tục trong tháng 11?

Ông Nguyễn Minh Hoàng: Tính từ thời điểm đáy tháng 4, VN-Index đã có một nhịp tăng hơn 700 điểm (+66%) và đạt đỉnh cao nhất tại 1794,58 điểm. Trong hơn 700 điểm này đóng góp của riêng nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM, VRE, VPL) khoảng hơn 400 điểm, ngoài ra nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đóng góp hơn 100 điểm và thị trường thiếu sự lan tỏa trong sóng tăng này.

Sóng tăng thiếu sự lan tỏa khiến hiệu suất của đa phần nhà đầu tư khó vượt hiệu suất của VN-Index, đặt nhà đầu tư vào thế phải cẩn trọng trong mỗi quyết định đầu tư của mình. Sự phân hóa dòng tiền mạnh mẽ vào nhóm ngân hàng, bất động sản và đầu tư công trong tháng 10, trong bối cảnh thanh khoản chung chững lại, cho thấy chiến lược của nhà đầu tư đang chuyển sang hướng phòng thủ kết hợp với tìm kiếm cơ hội rõ ràng. Dòng tiền đang thực hiện chiến lược "Flight to Quality," tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành có nền tảng cơ bản vững chắc để tránh rủi ro biến động vĩ mô.

Sự tập trung này cũng phản ánh kỳ vọng đón đầu các động lực tăng trưởng chính trong quý 4: sự ổn định của hệ thống ngân hàng khi lãi suất hạ nhiệt, các chính sách tháo gỡ vướng mắc cho bất động sản, và sự thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Xu hướng chọn lọc mạnh mẽ này được dự báo sẽ tiếp tục trong tháng 11, với dòng tiền ưu tiên các cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định và hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách vĩ mô cuối năm.

- Trong bối cảnh khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, trong khi nhà đầu tư nội vẫn đóng vai trò chủ đạo nâng đỡ chỉ số, ông nhận định ra sao về triển vọng dòng vốn ngoại trong thời gian tới? Liệu những yếu tố như điều hành tỷ giá, diễn biến đồng USD hay chính sách tiền tệ toàn cầu có thể tác động như thế nào tới thị trường Việt Nam trong tháng 11?

Ông Nguyễn Minh Hoàng: Trong bối cảnh khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, động thái này tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ lên thị trường. Đà bán ròng được lý giải là hoạt động cơ cấu lại danh mục của các quỹ thị trường cận biên trước khi Việt Nam được nâng hạng, đồng thời chịu ảnh hưởng bởi tỷ giá liên tục leo cao cộng hưởng với chênh lệch lãi suất. Tuy nhiên, triển vọng dòng vốn nội địa lại tích cực, khi tổ chức và cá nhân trong nước tiếp tục ghi nhận đà mua ròng , thể hiện niềm tin vững chắc vào các yếu tố nền tảng vĩ mô và triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Lực cầu ổn định từ khối tổ chức trong nước giúp thị trường cân bằng trong những nhịp điều chỉnh.

Về tác động của vĩ mô toàn cầu trong tháng 11, thị trường đang cùng mong đợi đợt hạ lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Việc Fed hạ lãi suất sẽ khiến Việt Nam có nhiều dư địa hơn trong việc cân bằng tỷ giá, từ đó làm giảm bớt áp lực lên tỷ giá và phần nào xoa dịu động thái rút vốn của khối ngoại trong thời gian tới về cuối năm dòng kiều hối về cũng giúp chúng ta trả những hợp đồng bán FW USD của ngân hàng nhà nước. Chính sách tiền tệ hiện tại trên thế giới đều bắt đầu chu kỳ nới lỏng tuy nhiên chính sách tiền tệ cũng đang thể hiện khá phân hóa khi nó tùy thuộc vào tốc độ tăng trưởng và phục hồi của từng quốc gia, Ví dụ như tại Châu Âu đà giảm lãi suất đã chững lại khi lạm phát gia tăng nhưng tại Mỹ ngân hàng trung ương lại chọn hạ lãi suất để tiếp tục tăng trưởng dù lạm phát chưa về mức mục tiêu.

Khách hàng giao dịch tại một công ty chứng khoán. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

- Bước sang tháng 11, giai đoạn nước rút của quý 4, thị trường được kỳ vọng hưởng lợi từ các yếu tố như giải ngân đầu tư công, mùa cao điểm kinh doanh cuối năm và khả năng duy trì mặt bằng lãi suất thấp. Theo ông, đâu là nhóm ngành hoặc chỉ số đáng chú ý nhất, và nhà đầu tư nên lưu tâm điều gì để tối ưu hóa danh mục trong bối cảnh thị trường có thể tiếp tục giằng co quanh vùng đỉnh?

Ông Nguyễn Minh Hoàng: Bước sang tháng 11, thị trường chứng khoán được dự báo có thể là giai đoạn hồi phục tăng điểm sau quá trình điều chỉnh tích lũy, mặc dù kịch bản thị trường kiểm định vùng hỗ trợ 1600 điểm vẫn chiếm xác suất cao hơn (70%). Trong giai đoạn thị trường tích lũy phân hóa này, việc lựa chọn cổ phiếu quan trọng hơn việc quản trị rủi ro theo VN-Index.

Nhóm ngành đáng chú ý nhất là các nhóm mang tính chu kỳ đặc biệt được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng và bán lẻ. Tiếp theo là nhóm ngành được hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng khi tháng 3 năm sau chúng ta sẽ chính thức lọt rổ chỉ số EM FTSE, thị trường có thể giải ngân trước với kỳ vọng đón dòng tiền ngoại.

Về ngắn hạn, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển và phân hóa, tìm tới các nhóm chưa tăng giá nhiều giai đoạn trước như dầu khí, khu công nghiệp và xuất khẩu. Nhà đầu tư nên lưu tâm rằng, vùng định giá hiện tại vẫn ở mức hấp dẫn và các pha chiết khấu mạnh (20-30%) chính là điểm mua trung dài hạn lý tưởng. Chiến lược tối ưu là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-80% danh mục và tận dụng những nhịp điều chỉnh để tích lũy các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng cho giai đoạn phục hồi.

- Trân trọng cảm ơn ông!./.

