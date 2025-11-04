Phố Wall biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 3/11. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt đi lên, được dẫn dắt bởi các thương vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trở nên mờ mịt do thiếu dữ liệu kinh tế chính thức. Ngược lại, cổ phiếu của UnitedHealth Group giảm 2,3% và Merck giảm 4,1% đã kéo chỉ số Dow Jones đi xuống.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 226,19 điểm (0,48%) xuống 47.336,68 điểm; S&P 500 tăng 11,77 điểm (0,17%) lên 6.851,97 điểm; còn Nasdaq Composite tăng 109,77 điểm (0,46%) lên 23.834,72 điểm.

Nhóm cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đóng vai trò chính giúp Nasdaq tăng mạnh nhất trong số ba chỉ số chính của Phố Wall. Trong đó, nổi bật là việc Amazon thông báo đạt thỏa thuận trị giá 38 tỷ USD với OpenAI, cho phép nhà phát triển chatbot ChatGPT vận hành và mở rộng hạ tầng AI trên nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services.

Thông tin này giúp giá cổ phiếu Amazon tăng 4%. Giá cổ phiếu Nvidia cũng tăng 2,2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các chip AI tiên tiến nhất của hãng sẽ chỉ được cung cấp cho doanh nghiệp Mỹ, không xuất sang Trung Quốc và các quốc gia khác.

Cuối tuần qua, Nhà Trắng công bố chi tiết thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm giảm căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Giá cổ phiếu của tập đoàn hàng tiêu dùng Kimberly-Clark giảm mạnh 14,6% sau khi tập đoàn này công bố kế hoạch mua lại nhà sản xuất Tylenol - Kenvue - với giá hơn 40 tỷ USD. Trái lại, giá cổ phiếu Kenvue tăng 12,3%.

Trong bối cảnh Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa và dữ liệu kinh tế chính thức khan hiếm, Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) và S&P Global đã công bố các Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cho thấy các nhà máy Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của ông Trump. Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ xem xét tính hợp pháp của các biện pháp thuế này vào ngày 5/11.

Sau đợt cắt giảm lãi suất được dự báo từ tuần trước, bước đi tiếp theo của Fed đang trở nên khó đoán hơn do thiếu các chỉ báo kinh tế trong thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Chỉ số việc làm quốc gia của công ty quản lý nguồn nhân lực ADP, dự kiến công bố vào 5/11, có thể cung cấp thêm manh mối về sức khỏe của thị trường lao động Mỹ.

Trong khi đó, các quan chức Fed tiếp tục đưa ra quan điểm trái chiều: Thống đốc Stephen Miran ủng hộ thêm các đợt cắt giảm lãi suất, còn Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee lại tỏ ra thận trọng khi lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Mỹ.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 đang diễn ra sôi động, với hơn 300 doanh nghiệp có tên trong chỉ số S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận. Theo dữ liệu mới nhất từ Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG), có tới 83% trong số đó vượt dự báo của giới phân tích.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 3/11, chỉ số VN-Index giảm 22,65 điểm (tương đương 1,38%) xuống 1.617 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 29.486 tỷ đồng. Còn HNX-Index giảm 6,67 điểm (2,51%) xuống 259,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 133,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.874 tỷ đồng./.

