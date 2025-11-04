Chứng khoán phiên chiều 4/11 bật tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 10

Thị trường chứng khoán có phiên đảo chiều mạnh trong chiều 4/11, khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc và sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, giúp VN-Index bật tăng gần 35 điểm và các nhóm ngành hồi phục đồng loạt sau nhịp điều chỉnh sâu.

Trong phiên giao dịch ngày 4/11, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến tích cực rõ rệt khi lực cầu gia tăng mạnh mẽ về cuối ngày. Sắc xanh dần chiếm ưu thế và lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, đưa các chỉ số chính đảo chiều thành công sau ba phiên giảm liên tiếp.

Chốt phiên, VN-Index tăng 34,98 điểm lên 1.651,98 điểm - đây là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 10. Thanh khoản đạt hơn 1,19 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 34.244,5 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 189 mã tăng, 117 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Diễn biến tích cực cũng xuất hiện trên sàn HNX khi HNX-Index tăng 6,73 điểm, lên 265,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 131,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 2.913 tỷ đồng; với 84 mã tăng, 68 mã giảm và 54 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,65 điểm lên 114,28 điểm. Toàn thị trường UPCOM khớp hơn 40,4 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 892,5 tỷ đồng; có 118 mã tăng, 105 mã giảm và 86 mã đứng giá.

Động lực hồi phục mạnh đến từ dòng tiền bắt đáy khi VN-Index đã mất gần 150 điểm so với đỉnh gần nhất; trong đó, nhiều cổ phiếu chiết khấu sâu 20-0%, tạo sức hút lớn cho nhà đầu tư quay trở lại.

Rổ VN30 có tới 24 mã tăng, chỉ 5 mã giảm và 1 mã đi ngang. VPB, SSI, VRE tăng kịch trần; các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, MSN, MWG cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng.

Nhóm ngân hàng đồng loạt đi lên với 24 mã tăng, chỉ KLB và BAB giảm, VAB đi ngang. Nhóm chứng khoán đảo chiều mạnh mẽ khi hàng loạt mã tăng trần như CTS, SHS, DSE, VCI, VIX, VDS, SSI - xóa nhòa sắc đỏ của phiên sáng.

Nhóm dầu khí và bất động sản cũng trở lại nhịp tăng, với loạt cổ phiếu địa ốc tăng trần gồm CEO, HDC, VRE, HD6, TCH, TAL, DXG, PDR, DIG, DXS.Khối ngoại trở thành điểm sáng khi mua ròng 1.160 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng HOSE ghi nhận dòng tiền ngoại mua ròng xấp xỉ 1.223 tỷ đồng.

VIX dẫn đầu với giá trị 334 tỷ đồng; VPB, MSN, ACB và VCI cũng hút mạnh vốn ngoại với mức mua ròng 108 - 164 tỷ đồng mỗi mã.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 57 tỷ đồng, trong khi UPCOM ghi nhận bán ròng gần 119 tỷ đồng.

Phiên tăng mạnh 4/11 mang lại sự giải tỏa đáng kể cho tâm lý nhà đầu tư, cho thấy lực cầu bắt đáy đang trở lại sau giai đoạn điều chỉnh sâu./.