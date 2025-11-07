Chứng khoán Việt Nam sáng 7/11: Giao dịch trầm lắng, VN-Index giảm mạnh

Phiên sáng 7/11 diễn ra trong tâm lý ảm đạm khi thanh khoản thị trường sụt giảm, sắc đỏ bao trùm toàn bộ các sàn giao dịch và chỉ số lao dốc mạnh.Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 21,17 điểm, xuống còn 1.621,47 điểm.

Thanh khoản suy yếu với hơn 271 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 7.986 tỷ đồng. Toàn sàn chỉ có 81 mã tăng, trong khi 215 mã giảm và 48 mã đi ngang.

Trên HNX, chỉ số HNX-Index giảm 1,65 điểm xuống 264,5 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 30,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 801 tỷ đồng. Sàn có 39 mã tăng, 79 mã giảm và 57 mã đi ngang.

Trong khi đó, UPCoM-Index ngược chiều nhẹ, tăng 1,16 điểm lên 117,38 điểm với hơn 18,3 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng hơn 407 tỷ đồng.

Áp lực bán phủ rộng trên toàn thị trường. Rổ VN30 có đến 25/30 mã giảm giá, chỉ 3 mã tăng và 2 mã đi ngang.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup giảm mạnh: VHM giảm 4,45%, VIC giảm 2,41%, VRE giảm 1,88%.

Các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt mất sắc xanh, trong khi nhóm chứng khoán và bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ. Không có nhóm ngành nào giữ được vai trò nâng đỡ thị trường.

Trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đã kết thúc, thông tin nâng hạng thị trường đã “nguội,” giới đầu tư đánh giá thị trường đang rơi vào "vùng trũng thông tin." Nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh trước đó bị chốt lời, tạo sức ép giảm điểm lên thị trường chung./.

Thị trường chịu sức ép từ nhóm tài chính-ngân hàng, VN-Index giảm hơn 12 điểm Kết thúc phiên giao dịch 6/11, VN-Index giảm 12,25 điểm xuống 1.642,64 điểm; thanh khoản toàn thị trường đạt 20.235 tỷ đồng, khối lượng khớp lệnh hơn 687 triệu cổ phiếu.