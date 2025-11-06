Thị trường chịu sức ép từ nhóm tài chính-ngân hàng, VN-Index giảm hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 6/11 trong sắc đỏ khi lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm tài chính-ngân hàng.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh, tạo áp lực tâm lý rõ rệt lên nhà đầu tư trong nước.

Kết thúc phiên giao dịch 6/11, VN-Index giảm 12,25 điểm xuống 1.642,64 điểm; VN30 giảm 16,87 điểm còn 1.869,60 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,55 điểm xuống 266,15 điểm; UPCOM-Index giảm 0,28 điểm còn 116,22 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt 20.235 tỷ đồng, khối lượng khớp lệnh hơn 687 triệu cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng là tâm điểm suy yếu khi sắc đỏ bao trùm: SHB giảm 2,16%, HDB giảm 3,06%, VPB giảm 2,56%, MBB giảm 0,84%, TCB giảm 1,47%, VCB giảm 0,82%, ACB giảm 1,17%, BID giảm 0,39%, EIB giảm 2,47%. Sự điều chỉnh đồng loạt này khiến VN-Index mất đi trụ đỡ quan trọng và tạo hiệu ứng lan sang các nhóm khác.

Ở nhóm chứng khoán, SSI giảm 1,72%, VIX giảm 2,96%, VND giảm 1,75%, HCM giảm 2,17%. Trong khi đó, nhóm bất động sản phân hóa khi VIC tăng 0,63%, KBC tăng 1,71%, DIG tăng 0,74%, song DXG, VHM, PDR, KDH vẫn giảm.

Nhóm công nghiệp, tiêu dùng và thép cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực: CTD giảm 5,99%, VJC giảm 1,95%, HPG giảm 0,76%, NKG giảm 1,18%, HSG giảm 0,86%, DPM giảm 1,81%, MSN giảm 1,75%, MCH giảm 4,37%, trong khi MWG tăng nhẹ 0,12%.

Gam màu sáng hiếm hoi đến từ nhóm dầu khí với PVD tăng 1,86%, PVS tăng 1,17%. Ngoài ra, một số cổ phiếu hạ tầng và vận tải như CII, HHV, VSC, HAH cũng giữ được sắc xanh.

Áp lực bán ròng của khối ngoại tiếp tục duy trì ở mức cao với 1.067 tỷ đồng, tập trung vào STB (179,6 tỷ đồng), VPB (102,5 tỷ đồng), HPG (89,2 tỷ đồng), SSI (61,1 tỷ đồng), CTG (59,7 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, khối này mua ròng tại MWG (177,5 tỷ đồng), VIC (71,7 tỷ đồng), VNM (31 tỷ đồng), PVD (15,7 tỷ đồng), GMD (13,9 tỷ đồng).

Theo đó, dòng vốn tổ chức đang có xu hướng tái cơ cấu danh mục, ưu tiên cổ phiếu đầu ngành có nền tảng tài chính vững và khả năng sinh lời ổn định. Về mức ảnh hưởng chỉ số, VIC, BCM và BMP là ba mã hỗ trợ tích cực nhất, trong khi VPB, VCB và HDB tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.

So với khu vực, thị trường Việt Nam đi ngược xu hướng. Dù vậy, đà giảm trong nước được đánh giá là ngắn hạn, với kỳ vọng nhóm cổ phiếu trụ sẽ tiếp tục nâng đỡ thị trường khi tâm lý ổn định trở lại./.