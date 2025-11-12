VN-Index vượt mốc 1.600 điểm, sắc xanh lan tỏa

Thị trường chứng khoán sáng 12/11 ghi nhận diễn biến tích cực, dòng tiền lan tỏa giúp VN-Index dễ dàng vượt ngưỡng tâm lý 1.600 điểm.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 13,8 điểm lên 1.607,41 điểm. Thanh khoản đạt gần 275 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 8.108 tỷ đồng. Toàn sàn có 209 mã tăng, 90 mã giảm và 46 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,88 điểm lên 262,96 điểm, khối lượng giao dịch hơn 22,1 triệu cổ phiếu, giá trị 474,6 tỷ đồng.

Sàn UPCOM cũng giữ đà tích cực khi UPCOM-Index tăng 1,41 điểm lên 119,26 điểm, với 10,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 261,6 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt, giúp thị trường bứt phá. Rổ VN30 có tới 22 mã tăng giá, chỉ 7 mã giảm và 1 mã đi ngang. Nhóm họ Vingroup là trụ đỡ chính khi VIC tăng 2,24%, VHM tăng 1,78%, VRE tăng 2,9%. Nhiều mã bluechip khác cũng tăng mạnh như MSN tăng 1,28%, VNM tăng 1,7%, FPT tăng 2,19%.

Sắc xanh phủ kín nhóm dầu khí, với hàng loạt mã tăng giá gồm PVC, PVB, TOS, PVS, BSR, PVD, PLX, PTV. Các nhóm chứng khoán, bất động sản và ngân hàng cũng giao dịch khởi sắc, củng cố tâm lý tích cực trên toàn thị trường.

Bước sang phiên chiều, giới đầu tư kỳ vọng thị trường duy trì được nhịp tăng ổn định khi dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm vốn hóa lớn và lan tỏa sang các cổ phiếu trung bình.

Với diễn biến sáng nay, VN-Index đang củng cố xu hướng hồi phục, tạo nền tâm lý tích cực cho những phiên giao dịch tiếp theo trong tuần./.

VN-Index giảm về mốc 1.580 điểm, sắc đỏ bao phủ thị trường Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường khiến VN-Index giảm 18,56 điểm xuống 1.580,54 điểm; khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng, trên HOSE, giá trị bán ròng đạt hơn 206 tỷ đồng.