VN-Index giảm về mốc 1.580 điểm, sắc đỏ bao phủ thị trường

Mặc dù có thời điểm VN-Index phục hồi nhẹ, vươn lên vùng giá xanh, nhưng áp lực bán nhanh chóng quay trở lại, khiến chỉ số đóng cửa phiên ngày 10/11 giảm mạnh.

Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường khiến VN-Index giảm 18,56 điểm xuống 1.580,54 điểm; HNX-Index giảm 1,93 điểm còn 258,18 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 432 mã giảm và 248 mã tăng. Trong rổ VN30, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế với 21 mã giảm, 6 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Đầu phiên chiều, VN-Index từng vượt mốc tham chiếu nhờ lực cầu xuất hiện trở lại, song áp lực bán nhanh chóng quay trở lại và gia tăng khiến chỉ số đảo chiều giảm mạnh vào cuối phiên.

VHM, FPT, CTG và VCB là những mã tác động tiêu cực nhất tới VN-Index, trong khi HPG, TCB, SSI và BVH vẫn giữ được sắc xanh.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm điểm khi chịu ảnh hưởng từ các mã KSV (giảm 5,05%), PVS (giảm 2,65%), KSF (giảm 0,49%) và PVI (giảm 1,27%).

Sắc đỏ bao phủ hầu hết các nhóm ngành. Ngành công nghệ thông tin dẫn đầu đà giảm với FPT (giảm 4,75%), CMG (giảm 3,09%), ELC (giảm 2,61%) và DLG (giảm 4,14%). Theo sau là ngành công nghiệp và bất động sản, với các mã chịu áp lực bán mạnh như GEX (giảm 6,94%), HHV (giảm 5,04%), VHM (giảm 5,54%), VRE (giảm 4,94%), DXG (giảm 3,44%), KDH (giảm 1,54%). Nhóm tài chính và năng lượng cũng đồng loạt giảm mạnh.

Ở chiều ngược lại, ngành dịch vụ truyền thông là nhóm duy nhất giữ được sắc xanh (tăng 0,48%) nhờ đóng góp từ MCH (tăng 3,36%), DBC (tăng 0,2%), BAF (tăng 0,16%), ANV (tăng 1,47%), PAN (tăng 0,17%) và HNG (tăng 1,75%).

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Trên HOSE, giá trị bán ròng đạt hơn 206 tỷ đồng, tập trung tại HDB (118,23 tỷ đồng), VRE (82,1 tỷ đồng), KDH (81,24 tỷ đồng) và FPT (72,5 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 111 tỷ đồng, mạnh nhất ở SHS (48,25 tỷ đồng), CEO (27,88 tỷ đồng), PVS (13,59 tỷ đồng) và MBS (4,14 tỷ đồng).

Theo ông Nguyễn Trọng Đình Tâm - Phó Giám đốc Khối Phân tích CTCP Chứng khoán ASEAN, tâm lý thị trường ngắn hạn đang chịu tác động từ hai yếu tố: tỷ giá USD/VND tự do tăng mạnh và lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần nhích lên.

Hiện tỷ giá USD/VND tự do ở vùng đỉnh lịch sử, khoảng 27.930 đồng/USD (giá bán ngày 8/11), tăng khoảng 1.276 đồng so với cuối tháng 9/2025, chủ yếu do dòng tiền trong dân dịch chuyển sang nắm giữ USD khi giá vàng và bất động sản đã ở mức cao.

Tuy nhiên, ông Tâm nhấn mạnh, tỷ giá tự do không phản ánh giao dịch chính thức và chịu tác động lớn từ tâm lý ngắn hạn, trong khi tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại các ngân hàng đã giảm đáng kể nhờ Ngân hàng Nhà nước bán USD kỳ hạn để ổn định thị trường.

Song song đó, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tăng nhẹ trong tháng qua. MBBank nâng 0,4 điểm % ở kỳ hạn 3 tháng và 0,3 điểm % ở kỳ hạn 12 tháng; xu hướng tương tự cũng ghi nhận tại VPBank, Sacombank và HDBank. Dù vậy, mặt bằng lãi suất hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2022–2023.

Ở góc độ vĩ mô, ASEANSC dự báo GDP Việt Nam năm 2025 tăng 7,8–8,2%, lạm phát quanh 3,3–3,5%, thấp hơn mục tiêu 4,5%. Chính sách tài khóa nới lỏng và tiền tệ ổn định được kỳ vọng duy trì đến đầu năm 2026.

Trong báo cáo mới công bố, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI (SGI Capital) nhận định điểm khác biệt của Việt Nam so với các thị trường mới nổi khác là VND mất giá khoảng 5%/năm từ đầu 2022, khiến nhà đầu tư nước ngoài đòi hỏi định giá hấp dẫn hơn. Dòng vốn nội tháng qua cũng suy yếu khi phải hấp thụ lực bán từ khối ngoại và chia sẻ nguồn tiền cho các thương vụ IPO lớn.

SGI Capital cho biết lượng margin trong quý III tăng đột biến, gấp đôi đỉnh năm 2022 dù VN-Index chỉ tăng 10–20%, phản ánh niềm tin lớn của nhà đầu tư nội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khi định giá không còn rẻ. “Trong bối cảnh này, nếu mặt bằng định giá tiếp tục giảm, cơ hội đầu tư giá trị dài hạn sẽ mở ra, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho chu kỳ đó”, báo cáo nêu rõ./.

VN-Index thủng mốc 1.600 điểm, thị trường đi tìm vùng cân bằng mới VN-Index mở cửa tuần tại 1.644,56 điểm và đóng cửa tại 1.599,1 điểm sau khi giảm 40,55 điểm. Đây là tuần giảm thứ tư liên tiếp, xác nhận trạng thái điều chỉnh sau khi thủng vùng 1.700 điểm.