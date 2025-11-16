Dòng tiền trở lại giúp thị trường chứng khoán hồi phục sau 4 tuần giảm

Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần 10-14/11 ghi nhận nhịp phục hồi tích cực của VN-Index sau bốn tuần giảm liên tiếp, bất chấp áp lực bán ròng khoảng 2.800 tỷ đồng từ khối ngoại.

Dòng tiền nội quay trở lại, đặc biệt tập trung vào nhóm bất động sản, dầu khí và cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex (GEX, GEE, CII, VSC), giúp chỉ số chặn đà giảm.

Nhà đầu tư vẫn thận trọng

Ngay trong phiên đầu tuần (10/11), VN-Index chịu áp lực chốt lời mạnh, giảm 18,56 điểm xuống 1.580,54 điểm.

Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy xuất hiện từ nhóm trụ, đưa chỉ số bật tăng 38,25 điểm trong phiên giữa tuần, đóng cửa tại 1.631,86 điểm - mức phục hồi mạnh nhất trong nhiều tháng.

Những phiên còn lại diễn ra cân bằng, giúp VN-Index kết tuần ở 1.635,46 điểm, tăng 36,36 điểm tương đương 2,27%.

Thanh khoản duy trì quanh mức trung bình, với giá trị giao dịch từ 23.000 đến 24.700 tỷ đồng/phiên, phản ánh nhà đầu tư vẫn thận trọng, chỉ giải ngân khi mặt bằng giá trở nên hấp dẫn.

Trong tuần, nhóm bất động sản hồi phục rõ nét với NVL tăng mạnh, trong khi VHM, VIC, VRE cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng của VN-Index.

Nhóm dầu khí trở thành điểm tựa quan trọng cuối tuần, với PVD tăng trần, PVS và GAS duy trì sắc xanh. Cổ phiếu hệ sinh thái Gelex như GEE, GEX, CII, VSC giao dịch sôi động, thu hút dòng tiền trong nhịp hồi phục kỹ thuật.

Nhóm thép và hóa chất cũng ghi nhận diễn biến tích cực, nổi bật là HPG và DGC, trong khi nhóm dịch vụ truyền thông giảm nhẹ. Tuần qua có tới 18/21 nhóm ngành tăng điểm, dẫn đầu là bảo hiểm tăng 7,08%, thực phẩm-tiêu dùng tăng 6,96% và bán lẻ tăng 5,46%.

Chuyên gia Đinh Việt Bách tới từ Công ty cổ phần Chứng khoán Pinetree nhận định, phiên giảm mạnh đầu tuần phần lớn do dư âm từ các nhịp điều chỉnh trước đó. Lực cầu bắt đáy xuất hiện rõ ràng giữa tuần, cùng kỳ vọng nâng hạng thị trường, giúp cải thiện tâm lý chung. Dòng tiền trong tuần chuyển từ nhóm vốn hóa lớn sang cổ phiếu vừa thuộc dầu khí, hóa chất, phân bón và khu công nghiệp.

Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá VN-Index đã xác nhận vùng đáy ngắn hạn tại 1.580 điểm. Tuần qua, chỉ số hồi phục trên nền thanh khoản thấp, chỉ bằng 54,2% bình quân 20 tuần, với sự phân hóa dòng tiền rõ rệt.

CSI cho rằng giai đoạn hiện tại phù hợp với chiến lược mua gom từng phần, ưu tiên nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa thuộc các ngành dầu khí, hóa chất, bán lẻ và xây dựng. Thị trường cần thêm một phiên bùng nổ theo đà để xác nhận xu hướng tăng rõ ràng.

Ông Đinh Việt Bách cũng lưu ý, VN-Index nhiều khả năng kiểm định vùng 1.600 điểm trong những phiên đầu tuần tới; nếu giữ được vùng này, xu hướng tăng sẽ củng cố, còn nếu đánh mất, chỉ số có thể lùi về vùng 1.500-1.550 điểm.

Trong khi VN-Index tìm nhịp hồi kỹ thuật, các thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua biến động mạnh, phản ánh diễn biến trái chiều và lo ngại từ nhà đầu tư toàn cầu.

Dow Jones và S&P 500 giảm, Nasdaq phục hồi nhẹ giữa lo ngại lãi suất Fed

Chỉ số Dow Jones đóng cửa ngày 14/11 giảm 309,74 điểm xuống 47.147,48, S&P 500 mất 3,38 điểm còn 6.734,11, trong khi Nasdaq Composite tăng nhẹ 30,23 điểm lên 22.900,59 điểm. Dòng tiền công nghệ phục hồi chưa đủ bù áp lực bán ra từ lo ngại về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà đầu tư trên Phố Wall phải cân bằng giữa kỳ vọng mở cửa Chính phủ Mỹ và rủi ro lạm phát, khiến các chỉ số liên tục phân hóa trong tuần. Các cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm liên quan AI như Nvidia, chịu áp lực bán mạnh, trong khi nhóm cổ phiếu giá trị như Goldman Sachs hay UnitedHealth giữ nhịp tăng, tạo nên bức tranh thị trường trái chiều. Triển vọng Fed cắt giảm lãi suất giảm xuống còn 46% theo công cụ FedWatch, tác động trực tiếp đến định giá cổ phiếu công nghệ.

Nhìn chung, thị trường Mỹ và châu Á phản ánh nhịp giằng co mạnh mẽ với xu hướng trái chiều, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa cơ hội bắt đáy và rủi ro chính sách tiền tệ.

Chứng khoán châu Á, từ Tokyo, Hong Kong, Thượng Hải đến Seoul và Manila, đồng loạt giảm từ 1-4% trong phiên 14/11, theo đà bán tháo từ Phố Wall, với tâm điểm chú ý vẫn là các quyết định lãi suất sắp tới của Fed và triển vọng tăng trưởng công nghệ toàn cầu./.

