Tây Ninh: Khẳng định dấu ấn từ một nhiệm kỳ đổi mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau khi hợp nhất (hai tỉnh Long An và Tây Ninh), thực hiện chính quyền hai cấp. Trước thềm Đại hội, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Quyết - Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh về công tác chuẩn bị cũng như định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới.

- Xin đồng chí khái quát những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết: Trong nhiệm kỳ 20202025, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Long An, Tây Ninh trước hợp nhất đã phát huy tinh thần đoàn kết, trung dũng, kiên cường, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, thể hiện trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, kinh tế tăng trưởng ổn định; tốc độ tăng trưởng bình quân 6,73%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước. Riêng 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 9,5%. Quy mô kinh tế ước đạt trên 350 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 10 cả nước. Công nghiệp bứt phá, tăng trưởng bình quân 9,25%/năm.

Toàn tỉnh đã hình thành 46 khu và 50 cụm công nghiệp tập trung, diện tích hơn 17 nghìn ha. Môi trường đầu tư cải thiện rõ rệt, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Về thu hút đầu tư, nhiệm kỳ qua, tỉnh có hơn 1.900 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 24 tỷ USD, cùng với khoảng 37.000 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Ngân sách tăng trưởng ấn tượng: Thu ngân sách bình quân tăng 11%/năm. Sau hợp nhất, Tây Ninh vẫn tự cân đối được ngân sách. Tính đến 19/9/2025, thu đạt gần 38 nghìn tỷ đồng, bằng 100,5% dự toán Trung ương giao, tăng 33% so cùng kỳ; riêng thu nội địa đạt trên 32,3 nghìn tỷ đồng, tăng 35,6%.

Nông nghiệp của tỉnh chuyển mình mạnh mẽ với ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị. Nhiều sản phẩm chủ lực đã có chỗ đứng vững trên thị trường. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật với 82% số xã đạt chuẩn. Diện mạo nông thôn đổi thay, đời sống người dân nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm đồng bộ. Du lịch có bước phát triển rõ rệt. Xuất nhập khẩu tăng đều qua các năm. Quốc phòng-an ninh vững chắc; trật tự xã hội ổn định; biên giới giữ vững hòa bình, hợp tác. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế mở rộng, nâng cao uy tín, vị thế tỉnh trong khu vực.

- Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Tây Ninh đề ra những chỉ tiêu trọng tâm và giải pháp nào, thưa đồng chí? 2025-2030, tỉnh Tây Ninh đề ra những chỉ tiêu trọng tâm và giải pháp nào, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết: Sau hợp nhất, chúng tôi nhận diện đầy đủ hơn về tiềm năng, thế mạnh để có chiến lược phát triển phù hợp. Việc hợp nhất hai tỉnh (Long An và Tây Ninh) đã tạo nên thế và lực mới, mở rộng không gian phát triển.

Tây Ninh vừa gắn kết Đông Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, vừa là cửa ngõ kết nối miền Tây và Campuchia, ASEAN. Đây là lợi thế lớn để phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, logistics, xuất nhập khẩu.

Quá trình hợp nhất còn là sự hòa quyện văn hóa-lịch sử, với truyền thống trung dũng, kiên cường của cả hai địa phương. Toàn tỉnh hiện có gần 3,3 triệu dân - một nguồn lực dồi dào, nội lực mạnh mẽ cho phát triển. Vấn đề là phải khơi dậy khát vọng và biến thành hành động, thành hiệu quả cụ thể. Chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua.

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030: Phát triển nhanh, mạnh, năng động và bền vững, đưa Tây Ninh trở thành tỉnh nằm trong tốp 10 cả nước về quy mô kinh tế, tốc độ phát triển, thu ngân sách, thu nhập người dân và các chỉ tiêu an sinh.

Đại hội lần này dự kiến quyết định 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10-10,5%/năm; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 94 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước tăng ít nhất 50% so với nhiệm kỳ trước; 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 80% trường học đạt chuẩn quốc gia; đến năm 2030 không còn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đây vừa là mục tiêu, vừa là quyết tâm, thể hiện khát vọng của tỉnh, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh. Chúng tôi xác định giai đoạn này là cơ hội vàng, cần nắm bắt bằng quyết tâm cao, tư duy đổi mới và phương pháp sáng tạo.



Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá, 11 công trình trọng điểm và 6 nhóm giải pháp lớn, trong đó nhấn mạnh: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư. Phát triển khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, gắn với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối các vùng động lực, khơi thông điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trọng điểm. Phát triển đô thị, cơ cấu lại kinh tế; hướng mạnh vào công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, du lịch chất lượng cao. Chăm lo công tác văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.

- Xin đồng chí chia sẻ về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I?

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết: Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa phải ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, vừa tập trung phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tập trung xây dựng Văn kiện Đại hội đảm bảo toàn diện, khách quan, trung thực; kế thừa thành tựu nổi bật của hai tỉnh trước hợp nhất, đồng thời chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học phù hợp với tình hình mới.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tiếp thu quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn từ dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là các giải pháp có tính đột phá, tầm nhìn dài hạn.

Văn kiện đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, gửi gắm kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của Tây Ninh.

Ban Thường vụ đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh để trình Đại hội xem xét, quyết định. Song song đó, các mặt công tác chuẩn bị khác cũng được thực hiện khẩn trương, chu đáo, đảm bảo Đại hội tổ chức thành công, xứng tầm với vị thế và tiềm năng mới của tỉnh sau hợp nhất.

Tây Ninh sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được kỳ vọng sẽ khẳng định bước chuyển quan trọng, phản ánh khát vọng phát triển bền vững của tỉnh sau hợp nhất, giàu tiềm năng và cơ hội.