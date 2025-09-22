Chính trị

Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chấm dứt nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV của ông Lại Thế Nguyên và Trần Quốc Nam theo đề nghị và quy định pháp luật.

Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với: Ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan; căn cứ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền; căn cứ Tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; xét Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 18/9/2025 của ông Lại Thế Nguyên; Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ngày 18/9/2025 của ông Trần Quốc Nam; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1831/NQ-UBTVQH15 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và ông Trần Quốc Nam, đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)
